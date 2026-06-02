Caso David Sánchez: los 11 investigados empezarán a declarar este jueves

Los once investigados en el conocido como caso David Sánchez empezarán a declarar este jueves por la mañana en la Audiencia de Badajoz.

Será uno de los momentos álgidos de este proceso judicial, que ha sentado en el banquillo de la Audiencia de Badajoz al hermano del presidente del Gobierno, al expresidente de la diputación pacense y exlíder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, y a otras 9 personas más por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa por el presunto enchufe de David Sánchez y de su amigo y exasesor de Moncloa, Luis Carrero, en la institución provincial.

De momento, la Sala no ha comunicado el orden, pero si se sigue el habitual en otros procedimientos los imputados declararían en función de la posición que ocupan sus abogados en la bancada. Así, Gallardo, defendido por Juan José Torres, y David Sánchez, cuya defensa ejerce Emilio Cortés, serían los primeros.

Miguel Angel Gallardo. expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario regional del PSOE extremeño. / Jesus G. Hinchado

Tras ellos declararían Cristina Núñez y Félix González, representados por el letrado Francisco Mendoza; Elisa Moriano, defendida por José Ignacio Martín; Juana Cintas, cuyo abogado es Pedro del Pino; Francisco Martos, Emilia Parejo y Manuel Candilejas, a quienes defiende Rafael Arenas; Ricardo Cabezas, defendido por Raúl Montaño; y en último lugar, Luis Carrero, cuyo letrado es Salvador Morillas.

No obstante, la última palabra la tiene el presidente de la Sala, José Antonio Patrocinio, que este martes no se ha pronunciado cuando uno de los abogados le ha preguntado a este respecto.

Según el calendario establecido, para las declaraciones de los acusados se han reservado el jueves -mañana y tarde- y el viernes por la mañana. En función de cómo se desarrollen -pueden contestar a todas las partes, a sus letrados y a la fiscalía o solo a sus abogados-, pudiera no ser necesario el último día. Al término de las comparecencias, será el turno de la prueba documental y, después, las partes modificarán sus conclusiones o las elevarán a definitivas.

Si se terminara el jueves, se suspenderá la sesión del viernes, como ya ocurrió la semana pasada al dirimirse las cuestiones previas en una única jornada, y el juicio se retomaría los días 9 y 10 de junio con la exposición de los alegatos finales. Son siete acusaciones populares, ocho defensas y la fiscalía y cada uno tendrá un tiempo de entre 30 y 40 minutos, según ha informado este martes Patrocinio.

Tras dar el turno de última palabra a los investigados -que podrán hacer uso o no de este derecho-, el juicio quedará visto para sentencia.

Calendario para este miércoles

Al ritmo que van las testificales, con jornadas maratonianas de mañana y tarde, la previsión es que este miércoles culminen las declaraciones de los últimos 12 testigos, entre ellos nueve agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que han intervenido en la investigación. El presidente de la Sala ha planteado a las partes la posibilidad de que los guardias civiles puedan comparecer en grupo si su participación fue en las mismas actuaciones.

Noticias relacionadas

Luis Maria Carrero, junto a su abogado, Salvador Morillas, este martes. / Jesus G. Hinchado

Además de los agentes, hoy están citados tres testigos propuestos por la defensa de Luis Carrero, para que hablen sobre la relación de amistad de este último y David Sánchez y el archifamoso "hermanito" con el que se referían el uno al otro.