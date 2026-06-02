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Año en el Ejército del Aire

La princesa Leonor hace sus primeros saltos en paracaídas (incluido uno de noche)

La Casa del Rey distribuye imágenes de la heredera al trono en esta nueva capacitación que ha adquirido en el último año de formación militar

Leonor, a punto de saltar del aparato.

Leonor, a punto de saltar del aparato. / CASA DEL REY

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Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

La formación militar de la princesa de Leonor en el Ejército del Aire ha sumado una nueva experiencia. La heredera al trono ha completado el Curso Básico de Paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, ubicada en la Base Aérea de Alcantarilla, en Murcia, donde ha realizado sus primeros saltos en paracaídas, incluido uno nocturno.

La princesa Leonor, en uno de los saltos, en una de las imágenes facilitadas por la Zarzuela.

La princesa Leonor, en uno de los saltos, en una de las imágenes facilitadas por la Zarzuela. / CASA DEL REY

La Casa del Rey ha difundido este martes fotografías y vídeos de la instrucción y de los ejercicios llevados a cabo por Leonor durante el pasado mes de mayo, en una fecha sin especificar, dentro de la formación complementaria que desarrolla este curso en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), en San Javier, donde este julio acabará los tres años de estudios militares. Las imágenes muestran a la princesa equipada con el material de salto y participando en las distintas fases de preparación previas a lanzarse desde la aeronave.

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La heredera al trono, el día que hizo el salto en paracaídas por la noche.

La heredera al trono, el día que hizo el salto en paracaídas por la noche. / CASA DEL REY

Leonor ha realizado este curso junto a cerca de medio centenar de compañeros de la AGA. La capacitación obtenida le permite efectuar saltos paracaidistas en modo automático, el sistema utilizado en la formación básica de los militares que se incorporan a unidades con capacidad paracaidista. Se trata de una instrucción que también reciben efectivos del Ejército del Aire y del Espacio, del Ejército de Tierra, de la Armada y de la Guardia Civil.

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