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Corrupción en el PSOE

Feijóo eleva el tono tras conocerse parte del sumario de la trama en el PSOE: "Quienes pidieron el poder para un Gobierno limpio lo usaron para montar una organización criminal"

El Partido Popular considera que la defensa política del Ejecutivo es imposible tras los últimos informes de la UCO sobre la trama de Leire Díez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. / María José López - Europa Press

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El líder del Partido Popular (PP) volvió a elevar el tono este miércoles tras conocerse parte del sumario sobre el caso de Leire Díez y un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Sobre la conocida como 'fontanera' de Ferraz, la unidad de élite de la Benemérita sostiene que se trató de una trama que buscaba "proteger al PSOE, al Gobierno o a su presidente".

En un mensaje en las redes sociales donde adjuntó una muestra de la infinidad de titulares que están generando esas nuevas revelaciones, Feijóo sentenció, en alusión a la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy de la que esta semana se han cumplido ocho años: "Quienes pidieron el poder para un Gobierno limpio lo usaron para montar una organización criminal".

El líder de la oposición, además, lamenta el hecho de que "cada revelación es más vergonzante que la anterior" y concluye: "La defensa judicial de este Gobierno va a ser ciertamente difícil, pero su defensa política ya es imposible".

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