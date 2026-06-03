Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reducción jornada escolar calorCrimen machista CallosaMazón evita declarar testigo danaPolémica examen PAUPrecio apartamentosPrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

'Caso Leire Díez'

Ferraz encapsula la 'trama Leire' en "comportamientos individuales" de unos "farsantes que usaron el nombre del PSOE en vano"

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, durante su comparecencia en el Parlamento de Navarra en febrero de 2026

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, durante su comparecencia en el Parlamento de Navarra en febrero de 2026 / Eduardo Sanz / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Luis Ángel Sanz

Madrid

El PSOE quiere encapsular los comportamientos ilegales descritos en el sumario del caso Leire Díez en los "comportamientos individuales" de unos "farsantes" que "han usado el nombre del PSOE en vano y en falso". Tras estudiar los informes de la Guardia Civil conocidos hoy y parte del sumario, Ferraz va a analizar los contratos recogidos en los informes. Si encontraran "un responsable identificable" o "un perjuicio para el partido", entonces el Partido Socialista estudiará emprender acciones judiciales contra ellos.

En una nota pública, Ferraz arremete contra el que fue su secretario de Organización, Santos Cerdán, y contra Leire Díez, sin citarles, aunque les llama "farsantes", "oportunistas" y "resentidos" porque han tenido "comportamientos inaceptables" que han pretendido "legitimarse utilizando el nombre del Partido Socialista en beneficio propio".

La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha hecho suya esta nota oficial en X y ha añadido que nadie deber tener "ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido y de los valores que representan estas siglas".

La número tres del partido advierte que "quien utilice el nombre del PSOE en vano, en falso, en beneficio propio o para defender oscuros intereses", tendrá al Partido Socialista enfrente.

Los contratos contenidos en los informes son "formalmente legales", según entiende la formación política, pero a partir de ahora el PSOE analizará toda la documentación que les da soporte por si se desprendieran de ellos comportamientos ilegales. De momento, la dirección socialista reafirma que "va a seguir colaborando con la justicia como viene haciendo hasta que se exclarezcan todos los detalles".

El partido recuerda que ya "actuó hace tiempo contra varias de las personas mencionadas", en referencia a Santos Cerdán y Leire Díez. "El PSOE actúa; siempre lo ha hecho", remarca la nota.

Noticias relacionadas

El sumario del caso Leire Díez ha vuelto a caer como un jarro de agua helada sobre un partido extenuado que no se recupera de un golpe y tiene que hacer frente al siguiente. Este miércoles, Pedro Sánchez había intentado por la mañana retomar la iniciativa política desde Barcelona al anunciar que se van a iniciar de inmediato los trabajos preparatorios para los Presupuestos Generales del Estado de 2027. Sin éxito, porque en seguida se empezaron a conocer detalles del caso que implicaban supuestamente al actual secretario de Política Municipal del PSOE y diputado Juan Francisco Serrano o a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación pide a los centros basarse en las notas del primer y segundo trimestre si los profesores se niegan a acudir a la evaluación final
  2. Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
  3. Un hombre estrangula a su mujer y se entrega a la Guardia Civil en Callosa de Segura
  4. El centro de ocio del Paseo del Mar en el Puerto de Torrevieja confirma su apertura para el 11 de junio
  5. No me dijeron esto antes de comprarme una casa en Gran Alacant': el tuit que ha abierto un melón
  6. Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
  7. Las acusaciones en el juicio a Julio de España: “Los tactos rectales fueron un paripé para dar rienda suelta a sus instintos libidinosos”
  8. El BOE confirma la jornada de 35 horas para algunos trabajadores: quiénes se benefician y desde cuándo

Un año de inhabilitación para el futbolista juvenil que profirió insultos machistas a una árbitra en Elche

Un año de inhabilitación para el futbolista juvenil que profirió insultos machistas a una árbitra en Elche

Así se prepara Cibeles para la misa del papa León XIV

El nuevo disco de la banda Osezno se presenta este fin de semana en la sala TNT Blues de Cox

El nuevo disco de la banda Osezno se presenta este fin de semana en la sala TNT Blues de Cox

FGV remodelará la parada de Puerta del Mar en Alicante para dar cabida a los TRAM de gran capacidad

FGV remodelará la parada de Puerta del Mar en Alicante para dar cabida a los TRAM de gran capacidad

Barcala abre la puerta a cambios en los perímetros de seguridad durante las mascletás de Alicante

Barcala abre la puerta a cambios en los perímetros de seguridad durante las mascletás de Alicante

Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Generalitat intentan poner orden en el hotel fantasma de La Mata de Torrevieja

Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Generalitat intentan poner orden en el hotel fantasma de La Mata de Torrevieja
Tracking Pixel Contents