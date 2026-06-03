El PP evita el cuerpo a cuerpo con Junts tras retar Turull a Feijóo con una visita a Waterloo: “Nadie nos marca el camino"

En el cierto impasse en el que se ha instalado la actualidad política hasta que dentro de dos semanas José Luis Rodríguez Zapatero comparezca por primera vez ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, y apenas días después Pedro Sánchez haga lo propio en el Congreso de los Diputados para hablar de los casos de corrupción que salpican al PSOE, la moción de censura que podría presentar Alberto Núñez Feijóo sigue centrando buena parte de la conversación pública.

No es imposible que las mencionadas citas, que en el caso del expresidente podrían llevar aparejadas medidas cautelares, coincidan casi a la vez en el tiempo con la sentencia del caso mascarillas, el primero de los juicios que ha tenido que afrontar el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, junto a su 'mano derecha' Koldo García, que la oposición considera el primer fallo jurídico sobre el sanchismo. Una circunstancia que dispararía de nuevo los paralelismos sobre la moción de censura de Sánchez a Mariano Rajoy hace ocho años, presentada tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel.

En este contexto, y para incomodidad de Génova, se escruta cada palabra y cada gesto de Feijóo, quien el lunes arrancó la semana con una entrevista en Telecinco en la que le ofreció a Junts per Catalunya y al Partido Nacionalista Vasco (PNV) una moción instrumental con el objetivo de convocar elecciones anticipadas. No lo dijo exactamente con esas palabras, pero a buen entendedor... El líder del Partido Popular (PP) ofreció "decencia y elecciones" a los nacionalistas catalanes y vascos, socios de investidura de Sánchez aunque cada vez más distanciados de él, últimamente con motivo de los citados escándalos.

La oferta se lanzó, no en vano, la víspera de una nueva visita de Feijóo a Barcelona, donde volvió a intervenir este martes en un coloquio en el Cercle d'Economia ante lo más granado del empresariado catalán y donde, entre otros, pudo saludar a un dirigente no menor de Junts como Albert Batet, adjunto a Carles Puigdemont en la cúpula de Junts. En su discurso inicial, comenzó hablando del "elefante en la habitación", aunque luego en el coloquio no tuvo que enfrentarse a preguntas sobre la moción, ni sobre la respuesta que el número dos de Junts, Jordi Turull, le había lanzado inmediatamente, conminándole nada menos que a buscar el apoyo de su partido con una reunión mano a mano con Puigdemont en Waterloo (Bélgica), algo que ni siquiera Sánchez ha realizado aún, pese a haber dicho en varias ocasiones que había llegado el momento de reunirse con el ex presidente de la Generalitat.

Hablar "de cosas serias"

"Vamos a hablar de cosas serias", acertó a decir fugazmente Feijóo cuando los medios de comunicación que cubrían el evento intentaron interrogarle por el "elefante", informa Gisela Boada. Un escapismo que contrasta con lo dicho en otras ocasiones tanto por él como por importantes dirigentes de su partido cuando la cuestión de la moción de censura (que como el Guadiana ha ido apareciendo y desapareciendo de la legislatura, pero sin quedarse nunca totalmente fuera) ha saltado a la palestra. Hace solo un año, y tras el estallido del caso Cerdán, tras el que muchos presagiaron el final de la legislatura, el secretario general del PP, Miguel Tellado, contestó a la misma oferta de Turull -la de ir a pedir árnica a Puigdemont- con una frase muy contundente: "Nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado". Una literalidad que no se ha escuchado, esta vez, en boca de los dirigentes del primer partido de la oposición.

Desde Génova se justifica ese silencio apelando a la necesaria autonomía discursiva del partido. "Nadie nos marca el camino", afirman con énfasis, al tiempo que aseguran que Feijóo quería trasladar sus planteamientos en el Cercle dÉconomia y que así lo hizo, al ofrecer al empresariado catalán "más vivienda, menos impuestos y menos inmigración irregular.

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En una semana sin pleno parlamentario (como todas las primeras de mes) y la previa a la visita a España del Papa León XIV, que por unos días hará olvidar todo lo demás, Feijóo sigue adelante su camino sin descartar la moción, pero sin dar un solo paso en esa dirección, más allá de los planteamientos retóricos. Para cargarse de razón, suele esgrimir que hace un año, tras el encarcelamiento de Cerdán, muchos le pidieron lo mismo, y que no lo hizo por estar convencido de que la corrupción asociada al PSOE iría a más. Algo en lo que no ha parecido equivocarse.