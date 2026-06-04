Terremoto en la cúpula de la Guardia Civil: quiénes son los mandos señalados en la trama del PSOE

La Guardia Civil se debate en una situación sin precedentes, en la que una parte de la cúpula del Cuerpo señala a otra parte, con afectación a lo más alto de la escala de mando: la directora y el director adjunto operativo. La pesquisa de la trama Leire-Santos Cerdán en el PSOE ha terminado llevando a la Unidad Central Operativa (UCO) a investigar supuestas presiones... sobre la propia UCO.

De esas presiones, la UCO ha informado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por una vía indirecta que ha resultado ser de lo más directa: la recogida de testimonios de altos oficiales de la Guardia Civil.

Altos oficiales de la Guardia Civil, tras la directora general, Mercedes González, el 16 de mayo de 2025 en una celebración del 181 aniversario del Cuerpo / IGAT

"No hay una guerra civil en la Guardia Civil", responde al juego de palabras un alto jefe del instituto armado. Ciertamente, no se trata de un cisma entre dos bandos, pues "el DAO está solo", dice un compañero de promoción del anterior. En torno al DAO, o director adjunto operativo, Manuel Llamas, teniente general, máxima graduación militar en el Cuerpo, se mueve el epicentro del terremoto que vive la institución.

El DAO Manuel Llamas, en una encrucijada

El 12 de diciembre de 2023, a propuesta del entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, el ministro del Interior nombra nuevo DAO al teniente general Manuel Llamas Fernández, que hasta entonces gestionaba el Mando de Personal.

Llamas ha sido señalado por uno de sus subordinados, el general Rafael Yuste, interrogado como testigo por la UCO. Yuste le hace una acusación que se puede interpretar como intento de obstrucción de la investigación.

Ya antes, en 2024, Llamas protagonizó otra polémica intervención en un caso de la UCO interesándose por dos discos duros incautados con información sobre el exministro José Luis Ábalos.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Archivo. / Matias Chiofalo - Europa Press

El 27 de mayo pasado, compareciendo ante la UCO en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil, Yuste relata que, siendo coronel jefe de la UCO, en una reunión el 16 de julio de 2024, el DAO les ordenó "que nos pusiéramos de perfil" en "aquellos procedimientos policiales que tuviesen afectación política". La UCO interpreta que aquello era una orden de que "no se fuese proactivo" en esas investigaciones "debiendo ser, en este caso concreto, la Autoridad Judicial quien tomase la iniciativa".

Qué quiso decir el DAO con "ponerse de perfil" es clave. Sus amigos dentro del cuerpo sostienen en su defensa que lo que querría decir es que a los investigadores "no se les notara inclinación política alguna" en casos delicados como el del hermano del presidente del Gobierno o la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.

En su relato al juez, la UCO no hace una interpretación tan benévola del "ponerse de perfil". Quien comparece como testigo tiene obligación de decir la verdad, y esa es otra de las claves de este enfrentamiento.

Llamas tiene ante sí una encrucijada con tres caminos, según las fuentes consultadas en la Guardia Civil: o se querella contra Yuste por calumnias, o deja el cargo, o trata de resistir en espera del verano, pero ya con su auctoritas destruida por esta acusación.

El general Rafael Yuste acusa al DAO

Rafael Vicente Yuste era el coronel jefe de la UCO durante la fase más intensa de investigación de la trama que afecta de lleno al PSOE. Por sus méritos acumulados, que le reconocen todas las fuentes con las que ha hablado este diario, en 2025 ya tenía que haber ascendido a general. Había sido además el número uno en el curso. En diciembre de 2025, el Gobierno, a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ascendió a general a Yuste, que dejaba así el mando de la UCO.

Yuste es actualmente general jefe de Servicios Técnicos de la Guardia Civil. Su jefe inmediato es el DAO Llamas. El pasado 27 de mayo, fue interrogado por sus antiguos subordinados, en una escena sin precedentes en el Cuerpo desde la restauración de la democracia.

A los agentes les contó lo que saben perfectamente: que siendo jefe de la UCO las investigaciones de la unidad fueron objeto de tres "informaciones reservadas" por supuestas filtraciones a la prensa de detalles relacionados con las investigaciones la la trama Leire-Cerdán. Por "información reservada" se conoce en Interior a una pesquisa previa que puede llevar a la instrucción de un expediente disciplinario.

La UCO reseña en su resumen del interrogatorio que, antes de ser jefe de la unidad, ningún trabajo de Yuste había sido objeto de una de esas informaciones reservadas.

La temperatura del enfrentamiento que el entonces coronel tenía con el DAO se deja entrever cuando relata que alguna de esas pesquisas de asuntos internos se le incoaban sin ningún documento que la avalara, por lo que "pudiera devenir de una comunicación directa por parte del DAO".

El general Alfonso López Malo acusa al exdirector general

Es el jefe de Policía Judicial de la Guardia Civil. Desde ese puesto, es por tanto el máximo general jefe con mando directo sobre la UCO, si bien la unidad es dirigida en el día a día por un coronel.

Alfonso López Malo tiene en el cuerpo una acrisolada fama de duro, por su paso al frente de la jefatura de asuntos internos. En noviembre de 2021 dejó ese cargo para pasar a mandar la UCO, tras el relevo y una etapa de sustitución del líder carismático de la unidad, el coronel Manuel Sánchez Corbí, enfrentado agriamente con el ministro Marlaska, que le acabó apartando por pérdida de confianza.

Al frente de la UCO, López Malo fue el antecesor de Rafael Yuste.

El general Alfonso López Malo, el 14 de julio de 2023 día de imposición de su faja / IGAT

López Malo también ha hablado con la UCO, y señala directamente al ex director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. En el interrogatorio, también el 27 de mayo pasado, el general López Malo cuenta que le llamó a una reunión el 12 de julio de 2024, en su despacho de director general. En ese encuentro, según el testimonio de este testigo, Marcos "le manifestó que estaba enfadado y contrariado, respecto al informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados se encontraba el hermano del Presidente del Gobierno", relatan los interrogadores de la UCO en un informe de pruebas testificales elevado al juez.

En esa reunión Marcos le reprochó "que no hubiese tenido conocimiento previo de la entrega de dicho informe de forma previa a su entrega", se cuenta en el sumario. Marcos, según la acusación frontal que hace este general, le ordenó "que se elaborara cuanto antes el informe de los correos (De David Sánchez, hermano del presidente), en el que se concluyera "que no había nada" y, si había que dejar a personal de UCO sin vacaciones, que así se hiciera".

El teniente coronel Antonio Balas mira a la directora general

Muy a su pesar, su nombre se hizo muy conocido desde la difusión de una reunión montada por Leire Díez en la que la fontanera socialista exige papeles y datos para atacarle.

Balas es, en la UCO, el jefe del DIECAN, o Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción, que no es el único que realiza investigaciones económicas, pero sí al que le caen las de mayor relevancia política. Balas no actúa solo desde un despacho: a menudo participa personalmente con los jefes de grupo en entradas y registros de importancia en el marco de la investigación de este caso cada vez más expandido.

El teniente coronel jefe d einvestigación económica de la UCO, Antonio Balas, en su etapa de comandante. / Juan Carlos Hidalgo EFE

En diversas ocasiones, Balas ha sido acusado por los aledaños del PSOE y las defensas de los investigados de hacer "investigación prospectiva", pesquisas motivadas solo por ver qué pesca, para encausarlos. Balas siempre lo ha negado tajantemente.

Pero el detalle que más viene al caso en la crisis que vive la Guardia Civil es un papel, una "nota de despacho", que tenía en sus manos. En la información elevada por la UCO al juez Pedraz se relata que, al menos una de las informaciones reservadas iniciadas sobre el trabajo de la UCO vino después de esto: "por parte del DIECAN se realizó una nota de despacho donde se informaba que Leire Díez tenía control sobre la Directora de la Guardia Civil [Mercedes González] y que se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa".

La información pudo proceder no de la UCO, sino de la Jefatura de Información (el antiguo Servicio de Información) de la Guardia Civil. Balas entregó copia de esa nota al coronel jefe de la UCO, entonces Rafael Yuste, que a su vez se la entregó al general jefe de Policía Judicial en un intenso y tenso mes de mayo de 2025.

El capitán Yepes y el comandante Villalba, investigados

Antes del estallido de esta crisis que se venía larvando en la Guardia Civil, hace solo diez días, un auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz señala: "El capitán de la Guardia Civil, previamente destinado en la UCO, aun teniendo conocimiento de que se trata de información calificada como secreta porque así lo reconoce él mismo, aporta información sobre la estructura de la UCO y sus miembros".

Rubén Villalba, comandante del área de Información de la Guardia Civil / El Periódico

El capitán al que se refiere es Juan Sánchez Yepes, que fue miembro de la UCO, uno de los agentes de la Guardia Civil tocados por Leire Díez. A Sánchez Yepes se le investiga no por filtrar, supuestamente, a la prensa, sino al grupo formado por Leire Díez, Javier Pérez Dolset y otros. Y no datos sobre la investigación de la UCO -que podía desconocer, pues las pesquisas se realizan con una cuidadosa compartimentación de la información dentro de esa Unidad Central- sino datos acerca de la estructura: quién manda sobre quién, y quién hace qué dentro de la UCO. Es lo que Leire quería saber, y es el filón de información en el que ella se entera de la existencia de un tal Balas.

Sánchez Yepes está sometido a una investigación disciplinaria, y suspendido de sus funciones.

Igualmente, está siendo investigado y sin destino el comandante Rubén Villalba. Es el primer oficial de la Guardia Civil cuyo nombre afloró en la trama, como supuesto topo de Leire Díez y otros implicados. Villalba no pertenece a la UCO: trabajaba en la Jefatura de Información, exmiembro de la Jefatura de Información. Cruzado en diversos mimbres venezolanos y españoles de la trama Koldo, procesado por supuesta pertenencia a organización criminal, blanqueo y cohecho, topo del comisionista Aldama, las circunstancias de Villalba son una de esas áreas del dolorido silencio que guardan sus compañeros de promoción.