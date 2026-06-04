Un juzgado mercantil condena al 'socio' de Leire Díez a pagar casi 30 millones por "alzamiento de bienes"

El titular de la Plaza número 11 de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Madrid ha condenado al empresario Javier Pérez Dolset de forma solidaria con varios de sus socios en la empresa tecnológica Zed Worldwide a pagar casi 30 millones de euros en indemnizaciones por daños y perjuicio por detracción de fondos, operaciones simuladas, irregularidad contable relevante y alzamiento de bienes, según consta en una sentencia de 1 de junio, a la que ha tenido acceso esta redacción.

"De la declaración prestada se infiere que Carlos de Mier no era otra cosa que un hombre de paja sin conocimientos ni capacidad para desarrollar los trabajos contratados y que era el propio Javier Pérez Dolset el encargado de idear, crear y controlar la estructura empresarial titularizada formalmente por Carlos de Mier Domínguez", resalta el fallo, que después destaca que De Mier "constituyó las empresas "por petición expresa de Javier Pérez Dolset", imputado en el caso Leire Díez.

Indicaciones de Pérez Dolset

Y el presunto testaferro aseguró incluso "desconocer el objeto social y el motivo de la relación comercial mantenida entre esas empresas y las del Grupo ZED, ya que el investigado se limita a firmar los contratos, a emitir facturas a empresas del grupo Zed y a realizar los pagos a terceras empresas sitas en el extranjero siguiendo indicaciones de Javier Pérez Dolset y de Óscar Aguado Delicado, director Financiero del grupo Zed".

Reconoció, en el mismo sentido, que sus sociedades no se crearon para realizar ningún trabajo real y que él siempre pensó que las sociedades que se habían constituido se iban a traspasar inmediatamente al Grupo Zed", encabezado por Javier Pérez Dolset.

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La sentencia destaca, además, que unos gastos suntuarios de 534.710 euros "no figuran en las cuentas anuales de 2011 a 2015 los saldos pendientes de cobro". Por eso, el fallo considera que constituyen salidas "injustificadas de fondos que agravaron la situación de insolvencia de la concursada", por lo que estiman "la causa de culpabilidad del concurso". Esta sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid.