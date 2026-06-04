Moncloa y el PSOE ven "literatura de la UCO" y culpan a Cerdán y Díez: "Nunca provocaron ninguna actuación del Gobierno"

El Gobierno y el PSOE se esforzaron ayer en transmitir "tranquilidad" y "total colaboración con la justicia" a pesar del nuevo terremoto judicial que sacudió al partido. Después de que por la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tratara de retomar la iniciativa en Barcelona, con el anuncio del inicio inmediato de los trabajos para presentar los Presupuestos de 2027, el sumario del caso Leire Díez empezó de nuevo a caer sobre Ferraz y el Ejecutivo sin piedad.

Los datos del sumario que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntaban a gestiones de Díez para influir en la directora general del cuerpo, para que actuara contra las investigaciones que afectaban a Sánchez o al partido. Sin embargo y tras estudiar todo lo conocido ayer, tanto fuentes del Gobierno como Ferraz fueron rotundos: "Leire Díez nunca provocó ninguna actuación ni acción del Gobierno".

Al contrario, Ferraz trató de echar toda la culpa de las supuestas actuaciones ilegales cometidas al exsecretario de Organización Santos Cerdán y a la propia Leire Díez, calificados en una nota oficial del PSOE ayer como "farsantes", "oportunistas" y "resentidos" que usaron "el nombre del PSOE en vano". La clave, señalan desde Moncloa a EL PERIÓDICO, es que a raíz de las supuestas gestiones de Díez "nunca se hizo nada"; "nada tuvo ninguna traslación en actuaciones, ni en acciones del Ejecutivo". "Nunca ha habido ninguna acción desde el Gobierno para boicotear las investigaciones contra la familia del presidente", resaltan las mismas fuentes.

"Información falsa"

La periodista pudo "transmitir información falsa", argumentan en la dirección del PSOE, para "aparentar" o "hacerse relevante", según se desprende de lo leído en el sumario. "No somos dueños de lo que esta señora decía o contaba", añaden. Pero de esas supuestas maniobras nunca "se derivó ninguna investigación como la que señalaba Leire Díez". De hecho, lo que estaba ocurriendo en esas mismas fechas era que la propia Guardia Civil estaba elaborando un informe contra las maniobras de Díez, un informe que se presentó al juzgado y que ha dado pie a las actuaciones del juez Santiago Pedraz. Por ello, el respaldo que dio ayer el PSOE a la directora general de la Guardia Civil fue total.

Fuentes del Ejecutivo y del PSOE se mostraron "totalmente tranquilos" en conversación con este diario ante las nuevas revelaciones. E incluso dijeron ver "literatura de la UCO" en lo conocido ayer, restándole relevancia penal más allá de los ya imputados Santos Cerdán y Leire Díez.

Desde el Partido Socialista añadieron que una vez avancen las investigaciones y en Ferraz se revisen todos los contratos ahora bajo sospecha y la documentación anexa a los mismos, si de esas pesquisas se deriva que "ha habido perjuicio al partido" y "quién lo ha generado", el PSOE emprenderá acciones judiciales que se decidirán en su momento. Sin descartar querellas contra esas personas.

De hecho y por la mañana, el presidente de Castilla-La Mancha, el siempre crítico Emiliano García-Page, pidió al PSOE que se querelle contra Leire Díez.

"El tiempo pondrá todo en su sitio"

Lo que no pueden adivinar los socialistas es por dónde les llegará el próximo golpe. A las imágenes de David Sánchez sentado en el banquillo de los acusados se unirá pronto la sentencia del caso Mascarillas, con la probable primera condena al exministro José Luis Ábalos, la citación de la mujer del presidente, Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado o nuevas revelaciones derivadas de los registros y actuaciones judiciales y policiales de los últimos días. Como aseguró ayer el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, el Ejecutivo respira con "tranquilidad" porque "el tiempo pondrá todo en su sitio".

López resaltó, como hacen habitualmente en el Gobierno y en Ferraz que "a diferencia de otros que destruyeron los ordenadores a martillazos, en la sede del PSOE se ha puesto a disposición de que se investigue toda la documentación que se requiera, incluso la que se guarda desde hace más de un año".