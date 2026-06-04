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Corrupción en el PSOE

El PP pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil y de Marlaska y denuncia la "delincuencia de Estado" del PSOE

La vicesecretaria de Organización del PP, Alma Ezcurra.

La vicesecretaria de Organización del PP, Alma Ezcurra. / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) solicita la dimisión de la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de las revelaciones del sumario del juez Santiago Pedraz sobre el caso de Leire Díez, que refleja hasta tres reuniones entre la 'fontanera' del PSOE con González, quien llegó al cargo en septiembre de 2024, cuando la trama que lideraba Santos Cerdán y que según los investigadores tenía por objeto proteger al Gobierno y al presidente ya estaba a pleno funcionamiento.

En una rueda de prensa en la sede de Génova, la segunda del partido esta semana, la vicesecretaria de Organización de los populares, Alma Ezcurra, ha solicitado esas renuncias o ceses y, de nuevo, la convocatoria inmediata de elecciones generales, ante lo que no ha dudado en describir como una "delincuencia de Estado".

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