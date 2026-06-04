Situación política y judicial del PSOE, la trama Leire Díez y el caso Zapatero | Última hora

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama dio un fuerte impulso a la investigación del caso Plus Ultra y decidió imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y otros delitos. Lo ha citado a declarar como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

A continuación un hilo informativo también con la trama Leire Díez que llevó a que la UCO volviera a entrar en la sede federal del PSOE y terminase imputada la tesorera del partido.

Tono Calleja Flórez La empresa de las hijas de Zapatero ingresó 74.000 euros de la tecnológica china Huawei La Agencia Tributaria destaca que "prácticamente en todos los ejercicios se observa discrepancias entre lo declarado y lo imputado" por la empresa Whathefav SL, por lo que considera necesario "el acceso a la información bancaria pertinente para la obtención de información objetiva".

Leire Díez mantuvo "diferentes encuentros" con la directora de la Guardia Civil, según la UCO, e intentó colocarle de asesor al agente imputado en el 'caso Koldo' La fontanera del PSOE, imputada por la Audiencia Nacional, ofreció al agente sufragar su defensa y restituirle profesionalmente si aportaba información comprometedora del cuerpo

"Campaña descrédito UCO.doc", el email intervenido donde la Guardia Civil alertaba de las maniobras de Leire Díez La Dirección de la Guardia Civil tenía en su poder emails con referencias a las maniobras para puestas en marcha para desacreditar a la UCO.

La defensa del PSC El PSC ha negado este miércoles en un comunicado mantener o haber mantenido relación contractual con la empresa Iki Group Communications y ha rechazado también haber contratado al digital Crónica Libre, después de las últimas informaciones publicadas en relación con el denominado 'caso Leire Díez'. Dichas informaciones apuntan a que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala una presunta trama del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante del PSOE Leire Díez para proteger al partido de casos judiciales.

La reacción de la directora de la Guardia Civil La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha negado que haya ordenado a instancias de la exmilitante socialista Leire Díez una información interna sobre posibles filtraciones de la Unidad Central Operativa (UCO) del cuerpo de casos que investiga y ha dejado claro que nunca lo haría. Así lo han señalado a EFE fuentes cercanas a Mercedes González en relación al informe de la UCO incluido en el sumario de la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una supuesta trama, presuntamente pagada con fondos del PSOE, para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra este partido y el Gobierno.

Tono Calleja Flórez / Cristina Gallardo / Ana Cabanillas Leire Díez alardeó de su mediación La exmilitante socialista Leire Díez alardeó en un mensaje interceptado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de su intermediación para que el diputado del PSOE por Jaén Juan Francisco Serrano buscara trabajo a una mujer que había denunciado al fiscal José Grinda, uno de los presuntamente acosados por la trama: "Juanfran ha sido obediente", se vanaglorió de forma literal la "fontanera", en alusión al resultado de las gestiones que le habría encargado al que fuera número dos del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Lea aquí la noticia completa.

Cristina Gallardo / Tono Calleja Flórez / Ana Cabanillas El ex jefe de la UCO admitió presiones Las presiones en torno a jueces, fiscales y policía judicial intervinientes en causas contra el Gobierno de Pedro Sánchez habrían habrían partido también desde la propia cúpula de la Guardia Civil, según se desprende de varias declaraciones que obran en el sumario del caso, al que ha tenido acceso El Periódico, en el que el juez de la Audiencia Nacional indaga en presuntos pagos realizados desde el PSOE a una trama en la que participaba entre otros la exmilitante Leire Díez para sabotear casusas judiciales. Lea aquí la noticia completa.

La UCO señala al PSOE como "origen" de todos los pagos La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el dinero utilizado para pagar los gastos del grupo presuntamente liderado por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez, así como sus necesidades logísticas o de personal, provino "de un mismo origen: el PSOE". Una conclusión que extraen los agentes en un atestado en el que subrayan que todos los pagos "de los que se han podido obtener elementos en este sentido, fueron autorizados u ordenados" por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización socialista.

Leire Díez ofreció a Villarejo un pacto con la Fiscalía La exmilitante socialista Leire Díez ofreció a José Manuel Villarejo explorar un pacto con la Fiscalía: esperaba obtener a cambio información sobre el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena e incluso aludió a la posibilidad de que el letrado del comisario mantuviera una reunión con quien en ese momento era fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho", escribió Leire Díez en un mensaje al letrado de Villarejo, Antonio García Cabrera, el 18 de febrero de 2025, según se señala en un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EFE este miércoles y que es parte del sumario del caso Leire Díez que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.