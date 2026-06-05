Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Confesión crimen prescrito DéniaTurista inglés intento homicidioBoris Brejcha videoclip AlicanteNueva parada Puerta del Mar TRAMLluvia en AlicantePrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

Caso Leire

La presidenta del Poder Judicial insiste ante las críticas contra los jueces: "Todo intento de injerencia amenaza el Estado de Derecho"

Perelló menciona la existencia de "veladas campañas de desprestigio" durante la clausura de unas jornadas jurídicas

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, clausura unas jornadas jurídicas

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, clausura unas jornadas jurídicas / CGPJ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha aprovechado este viernes su intervención en la clausura de unas jornadas jurídicas para volver a referirse a los ataques que desde determinados ámbitos políticos se siguen realizando contra jueces que instruyen causas que afectan al partido en el Gobierno, tras el estallido del caso Zapatero y el que indaga en supuestos pagos del PSOE para alimentar una trama dirigida, precisamente, a sabotear causas judiciales.

"Todo intento de injerencia en la independencia judicial supone una amenaza para el Estado de Derecho”, ha manifestado, para insistir en que los jueces deben “ser protegidos de presiones o injerencias externas o de veladas campañas de desprestigio” y reiterar su “absoluto respaldo” a los miembros de la Carrera Judicial.

Noticias relacionadas y más

Actúa así en la línea adoptada desde el pasado martes por la Comisión Permanente del órgano de Gobierno de los jueces, una petición de respeto que no le pareció suficiente a una gran parte de la carrera. De hecho, todas las asociaciones de jueces y fiscales --menos las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia e Unión Progresista de Fiscales-- no tardaron en elaborar conjunto en el que acusan al Consejo de "falta de contundencia" y exigiendo a la fiscal general del Estado que se pronunciara al respecto. Si bien Perelló ha insistido en la defensa de los jueces, Teresa Peramato no ha realizado pronunciamiento alguno por el momento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Por qué Alicante se ha llenado de “zapateros”: la explicación detrás de la invasión de estos bichos rojos y negros
  2. Un profesor se cuelga de un puente de Elche para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos
  3. Un menor británico nacido en España reclama su derecho a la residencia ante la justicia de Alicante
  4. Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
  5. Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
  6. Un grupo de surferos rescata a un bañista en dificultades en la playa de La Mata de Torrevieja
  7. Yayo Herrero, antropóloga: 'La eclosión de la ultraderecha tiene que ver con una forma distópica de responder a la crisis ecosocial
  8. Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH

El III Foro Mediterráneo expone ejemplos de rehabilitación en Sant Joan d´Alacant y Elche

Jorge Juan Blay explica el plan de Alicante Global Group para vender vivienda de lujo sin incremental la presión sobre el suelo

Imputados por una estafa desde Barcelona a una empresa de Alicante

Imputados por una estafa desde Barcelona a una empresa de Alicante

¿Es legal prohibir usar el ascensor a un vecino que no paga la comunidad? Esto es lo que dice La Ley de Propiedad Horizontal

¿Es legal prohibir usar el ascensor a un vecino que no paga la comunidad? Esto es lo que dice La Ley de Propiedad Horizontal

Foguerers y barraquers renuncian al plante del pregón

El pleno de Alcoy aprueba una moción de apoyo en la educación pública

Hallan en Dénia restos de un hombre asesinado en 1993 tras la confesión de su hermana: "Queremos darle paz a nuestro hermano y ni la Justicia ni la Policía nos escucha"

Desmantelado en Alicante un laboratorio para elaborar documentación falsa por toda Europa

Desmantelado en Alicante un laboratorio para elaborar documentación falsa por toda Europa
Tracking Pixel Contents