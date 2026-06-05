Corrección
El Supremo anula una sanción de 860.000 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox al no ver base probatoria
El tribunal ha corregido la decisión del organismo fiscalizador, que vio en unos ingresos por 'merchandising' una vulneración de la ley de Financiación de los Partidos Políticos
EP
El Tribunal Supremo ha anulado, por carecer de base probatoria, la sanción de 862.496 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox por los ingresos obtenidos por productos de 'merchandising' entre 2018 y 2020 y que el organismo fiscalizador consideró donaciones que vulneraban la ley de Financiación de los Partidos Políticos.
A través de una sentencia recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal estima el recurso interpuesto por el partido que dirige Santiago Abascal.
El Tribunal de Cuentas sancionó a la formación política por una infracción muy grave consistente en haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo por actividades promocionales entre esos años y la sanción impuesta se fijó en su grado mínimo, que es el doble de la cantidad total indebidamente aceptada, explica.
- Por qué Alicante se ha llenado de “zapateros”: la explicación detrás de la invasión de estos bichos rojos y negros
- Un profesor se cuelga de un puente de Elche para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos
- Un menor británico nacido en España reclama su derecho a la residencia ante la justicia de Alicante
- Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
- Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
- Un grupo de surferos rescata a un bañista en dificultades en la playa de La Mata de Torrevieja
- Yayo Herrero, antropóloga: 'La eclosión de la ultraderecha tiene que ver con una forma distópica de responder a la crisis ecosocial
- Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH