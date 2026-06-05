Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turista inglés intento homicidioAbusos sexuales AgustinosBoris Brejcha videoclip AlicanteNueva parada Puerta del Mar TRAMLluvia en AlicantePrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

Corrección

El Supremo anula una sanción de 860.000 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox al no ver base probatoria

El tribunal ha corregido la decisión del organismo fiscalizador, que vio en unos ingresos por 'merchandising' una vulneración de la ley de Financiación de los Partidos Políticos

El presidente de Vox, Santiago Abascal.

El presidente de Vox, Santiago Abascal. / Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Madrid

El Tribunal Supremo ha anulado, por carecer de base probatoria, la sanción de 862.496 euros que el Tribunal de Cuentas impuso a Vox por los ingresos obtenidos por productos de 'merchandising' entre 2018 y 2020 y que el organismo fiscalizador consideró donaciones que vulneraban la ley de Financiación de los Partidos Políticos.

A través de una sentencia recogida por Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal estima el recurso interpuesto por el partido que dirige Santiago Abascal.

Noticias relacionadas

El Tribunal de Cuentas sancionó a la formación política por una infracción muy grave consistente en haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo por actividades promocionales entre esos años y la sanción impuesta se fijó en su grado mínimo, que es el doble de la cantidad total indebidamente aceptada, explica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Por qué Alicante se ha llenado de “zapateros”: la explicación detrás de la invasión de estos bichos rojos y negros
  2. Un profesor se cuelga de un puente de Elche para exigir a Llorca que reanude la negociación con los sindicatos
  3. Un menor británico nacido en España reclama su derecho a la residencia ante la justicia de Alicante
  4. Arenales del Sol estrenará en julio su primer supermercado
  5. Los nacidos entre 1956 y 1961 afrontan un cambio clave en el carnet de conducir: así les afectará
  6. Un grupo de surferos rescata a un bañista en dificultades en la playa de La Mata de Torrevieja
  7. Yayo Herrero, antropóloga: 'La eclosión de la ultraderecha tiene que ver con una forma distópica de responder a la crisis ecosocial
  8. Estos serán los conciertos de las Fiestas de Elche en la Barraca Municipal de la UMH

Dos macroplantas solares amenazan 340 hectáreas agrícolas en el Medio Vinalopó

Dos macroplantas solares amenazan 340 hectáreas agrícolas en el Medio Vinalopó

"Fotovoz", una exposición que utiliza la fotografía para visibilizar la salud mental en El Campello

"Fotovoz", una exposición que utiliza la fotografía para visibilizar la salud mental en El Campello

Campinos recurre a las Hogueras para reflexionar sobre la innovación y el cambio: "Cada final crea espacio para algo nuevo"

Campinos recurre a las Hogueras para reflexionar sobre la innovación y el cambio: "Cada final crea espacio para algo nuevo"

Qué significa la señal de la DGT con dos coches y dos líneas que se cruzan (P-35) y por qué es importante

Qué significa la señal de la DGT con dos coches y dos líneas que se cruzan (P-35) y por qué es importante

Los barracones de la Escuela Infantil Santa Infancia de Elda se eternizan: 18 años de provisionalidad

Los barracones de la Escuela Infantil Santa Infancia de Elda se eternizan: 18 años de provisionalidad

Bragarnik regresa a Elche para cerrar al entrenador... y los primeros fichajes

Bragarnik regresa a Elche para cerrar al entrenador... y los primeros fichajes

La Mafalda de la tercera edad llega a Alicante: Elisabeth Justicia presenta el libro que da voz a mujeres mayores

La Mafalda de la tercera edad llega a Alicante: Elisabeth Justicia presenta el libro que da voz a mujeres mayores
Tracking Pixel Contents