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La abogada de Koldo pide personarse como "investigada" en el 'caso Leire Díez'

Archivo - La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

Archivo - La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

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EP

MADRID

La abogada Leticia de la Hoz, que ejerce la defensa del exasesor ministerial Koldo García, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez, Santiago Pedraz, personarse como "investigada" en la causa.

Así lo ha solicitado en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también ha requerido que se dé "acceso a la plataforma digital" a su abogado, el exfiscal Carlos Bautista, que defendió durante unos meses al exministro de Transportes José Luis Ábalos, para "poder tomar conocimiento de las actuaciones".

Este movimiento se produce pocos días después de que la Fiscalía Anticorrupción ya pidiera al juez Pedraz que citase como investigada a la abogada. Tras ello, De la Hoz solicita que se la tenga por "comparecida y parte en las presentes diligencias, con todos los derechos procesales inherentes a la condición de investigada", que el juez por ahora no ha resuelto, según fuentes jurídicas consultadas.

El juez Pedraz apuntó en un auto que, tras las indagaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, De la Hoz habría ofrecido dinero a Carmen Pano --la empresaria que asegura haber llevado 90.000 euros a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz-- supuestamente a cambio de que modificase su declaración.

En uno de los oficios de la UCO, al que tuvo acceso Europa Press y que forma parte del sumario de la causa en la que el juez instructor investiga una presunta red para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, aparece que Pano testificó el pasado 27 de abril ante los agentes que De la Hoz y un socio de su despacho les comentaron tanto a ella como a su chófer Álvaro Gallego en una reunión que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

Ante ello, Pano mostró "asombro", le preguntó si era "gente del partido" y De la Hoz habría dicho que sí, que se trataba de "gente del PSOE", añadiendo que "era para salvar el culo a Ábalos y Koldo", según declaró la empresaria.

Pano afirmó que dos semanas antes de comparecer ella en sede judicial, desde el despacho de De la Hoz contactaron con Gallego porque querían reunirse con ellos "para hacerles una propuesta".

Según su relato, la letrada les preguntó en otra reunión posterior si habían pensado qué querían a cambio del "favor" y la empresaria le dijo que necesitaba pagar su casa y la boda de su hija Leonor González porque no tenía ingresos.

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Pano declaró que De la Hoz le preguntó "cuánto sería eso" y su respuesta fue que quería 25.000 euros para la boda y entre 2.500 y 2.800 euros para el alquiler mensual de su casa, mientras que Gallego añadió que el quería 15.000 euros para la compra de un coche.

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