Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Quinta semana huelga educativaMotín FontcalentComisión Les NausRiquelme oposición Real MadridRestauración litoral Agua AmargaDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

Tribunales

Un juez imputa al vicepresidente de la Sepi por el rescate de Air Europa y le cita el próximo 3 de julio

Considera que los hechos "hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa" y solicita documentación sobre esta ayuda pública

El vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

El vicepresidente de SEPI, Bartolomé Lora, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. / SENADO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El juez de Instrucción número 49 de Madrid José María Escribano ha admitido a trámite una querella presentada por el PP y Vox el pasado mes de mayo por el rescate de Air Europa y ha citado en calidad de investigado al vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Bartolomé Lora, el próximo 3 de julio, según la resolución a la que ha tenido acceso El Periódico.

Por el momento, el juez considera que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa" cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, y por ello, además de llamar a declarar a Lora solicita determinada documentación al Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y a la propia Sepi.

Archivo - Avión de Air Europa.

Avión de Air Europa. / AIR EUROPA

Requerimientos

Escribano acuerda, asimismo, requerir a la SEPI para que identifique al secretario del consejo gestor, los vocales con voz y voto en las sesiones del consejo gestor, los invitados a las sesiones del consejo gestor sobre el rescate de Air Europa, los técnicos instructores del expediente y el autor del informe de la Abogacía del Estado que dio luz verde al préstamo, "todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda" tras la declaración de Lora.

De la misma forma, el magistrado reclama el expediente íntegro relativo al préstamo, las actas íntegras, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales y la presidencia en las reuniones en las que se trató el expediente, los listados de los asistentes a las reuniones, la consulta formulada de los antecedentes remitidos y el informe completo emitido, "especialmente sobre deudas o impedimentos y su interpretación".

También los informes de fiscalización o control sobre la operación, las observaciones, reparos, recomendaciones y respuestas de SEPI y el consejo gestor al respecto, además de correos electrónicos, notas internas, minutas, informes ejecutivos y comunicaciones con gabinetes ministeriales relativos al expediente entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

Agenda del presidente del Consejo Gestor

Dentro de la lista de requerimientos, Escribano incluye la agenda del presidente del consejo Gestor y las convocatorias relacionadas, el contrato de financiación, el acuerdo de apoyo público temporal, los acuerdos de gestión y anexos, la estructura en tramos con la justificación técnica y legal, los umbrales considerados y las notas sobre control europeo.

Noticias relacionadas

Finalmente, solicita a este organismo las escrituras, cambios estatuarios o de objeto, los órganos de administración y las relaciones intragrupo, además de las cuentas anuales de 2019 y 2020 del grupo y de la 'holding' receptora formal, como también los acuerdos de reparto del dividendo y su reflejo contable.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En Orihuela no hay un ataque contra Miguel Hernández, pero sí un cansancio de que cada vez haya mayores conflictos
  2. Más de 200 agentes de la Policía Nacional participan en una redada contra las falsificaciones en el mercadillo del Martínez Valero en Elche
  3. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  4. Estas son las hogueras ganadoras del Desfile del Ninot de Alicante 2026
  5. Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: 'No se puede empezar las vacaciones un viernes
  6. Dos descensos con crecimiento y un ascenso sin protagonismo en el Elche
  7. La ocupación de Luceros en las mascletás enfrenta a una hostelera con el Ayuntamiento y la Federació
  8. La jefa de Patrimonio, al conocer el listado de adjudicatario de Les Naus de Alicante: 'Fue un shock

Barcala y Ruz presentan la II Maratón Internacional Elche-Alicante

Las calles de Orihuela se llenan de fe, tradición, arte y patrimonio con el Corpus Christi

Las calles de Orihuela se llenan de fe, tradición, arte y patrimonio con el Corpus Christi

Las cigarreras ponen nota a la rehabilitación de la antigua fábrica de tabacos: "Es bonita, pero está muy diferente"

Las cigarreras ponen nota a la rehabilitación de la antigua fábrica de tabacos: "Es bonita, pero está muy diferente"

Toni Pérez: “El cine i el turisme tenen la capacitat de transformar territoris, projectar identitats i generar oportunitats econòmiques”

Toni Pérez: “El cine i el turisme tenen la capacitat de transformar territoris, projectar identitats i generar oportunitats econòmiques”

Benidorm comienza a desplegar una red inteligente para conocer en tiempo real cómo se mueve el turismo

Benidorm comienza a desplegar una red inteligente para conocer en tiempo real cómo se mueve el turismo

Un Observatorio de la Educación de la UA urge atender las demandas de la enseñanza pública

Un Observatorio de la Educación de la UA urge atender las demandas de la enseñanza pública

Maratón de donación de sangre en Alicante

Tracking Pixel Contents