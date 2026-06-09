Ayuso, tras el paso del Papa por Madrid: "No ha estado hablando para España, ha estado hablando para todo el mundo desde España"

Con el Papa a punto de abandonar Madrid, pero todavía en España, Isabel Díaz Ayuso ha optado por bajar al menos un poco y por un tiempo el régimen de revoluciones de su discurso. León XIV ha dejado en estos días en la capital toda una serie de recados a la clase política, pero la presidenta madrileña ha preferido contener el verbo, relativamente, y, siguiendo el lema elegido por la Iglesia para el viaje del pontífice, "alzar la mirada". "Hasta que el Papa no se vaya de nuestro ilustre país, no tengo muchas ganas de mezclar nada ni quiero que se utilice esta visita", ha dicho esta mañana. "No ha estado estos días en Madrid hablando para Madrid y tampoco para España, ha estado hablando al mundo desde España. Dice: 'alzad la mirada'. Y nosotros mirándonos el ombligo, justo al contrario".

Con ese espíritu ha llegado incluso a felicitar, si no al ministro del Interior, sí al menos a la Secretaría de Estado de Seguridad por el despliegue de estos días. Lo ha hecho, apenas dos horas antes de despedir a León XIV en el Aeropuerto de Barajas, en el transcurso de una entrevista en Antena 3 en la que, con esa idea de que el pontífice se ha dirigido al mundo y hablado de "desafíos globales", ha esquivado polémicas sobre si se sentía aludida por las llamadas del Papa a una mirada integradora al fenómeno de la inmigración o contra narrativas "divisivas y polarizantes".

"Lo mismo que ha dicho el Papa aquí lo va a decir prácticamente en todo el mundo porque ya hace muchos meses que viene alertando de la polarización internacional", ha opinado. "Si la pregunta es si mezclar al Papa con esto, conmigo en el día a día, ¿nosotros polarizamos? Lo que hacemos es no callarnos, solo faltaba".

En relación con la inmigración, cuando su Ejecutivo ha mostrado su oposición al último proceso de regularización impulsado por el Gobierno o solicitado la repatriación de más de 100 menores no acompañados con "problemas de adaptación", ha insistido en el mensaje que, ha dicho, lleva defendiendo "todita mi vida". "Madrid ha sido cruce de caminos siempre", ha aseverado. "El 50% de la gente que vive en Madrid no ha nacido en Madrid, ha nacido en otras zonas de España y del mundo. Lo que yo defiendo es la ley y el orden".

No se ha quedado ahí, no obstante, y no ha dejado de lanzar un reproche al Gobierno. España, ha asegurado, es un "magnífico equilibrio" de clases medias. "Y esta España que nos han dado nuestros padres y nuestros abuelos no se puede destrozar porque hay gobiernos insensatos como el de España, que están provocando movimientos masivos de personas que, si siguen por este camino, no van a poder integrarse".

No ha sido el único aldabonazo al Ejecutivo. Preguntada por las anotaciones en la agenda de Leire Díez, la exmilitante del PSOE imputada por presuntas actuaciones para obstaculizar investigaciones judiciales, ha dudado si "son de juzgado de guardia o para los libros de historia", porque dejan "por escrito", ha señalado, el intento de persecución a jueces, funcionarios, policías, adversarios políticos y periodistas. "Había una operación organizada por el entorno del presidente del Gobierno para acabar con ellos", ha incidido.

Apenas un par de horas después ha despedido a pie de pista a León XIV en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. "Buneo, hasta siempre, esta es su casa, le esperamos. Gracias por tanto", le ha dicho mientras le estrechaba la mano, según se puede ver en un vídeo difundido desde Presidencia de la Comunidad de Madrid.