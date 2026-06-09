Juanma Moreno inicia las negociaciones con Vox en Andalucía: los partidos se reúnen en el Parlamento

PP y Vox arrancan unas negociaciones que se han retrasado al máximo. Cuando quedan apenas dos días para la toma de posesión de los diputados y la constitución de la mesa del Parlamento andaluz, oficialmente apenas ha habido conversaciones más allá del breve encuentro entre Juanma Moreno y Santiago Abascal durante la visita del Papa León XIV a Madrid. Hasta esta tarde cuando ambas formaciones se han reunido en el Parlamento en la primera cita oficial tras las elecciones del 17M.

Antes de esta reunión, Juanma Moreno mantuvo públicamente su misma estrategia. Llamamientos a la tranquilidad y escenificación de una posición de fuerza debido a la "contundente victoria" del pasado 17 de mayo. "Las elecciones dejaron un ganador claro con una victoria contundente pero nos faltan dos escaños para la mayoría", apuntó Juanma Moreno quien lamentó que la izquierda dejara claro desde el primer momento que "no iba a participar ni a abstenerse para que se pudiera comenzar la legislatura": "Se han automarginado del diálogo y sólo nos queda una opción que es Vox".

Ante esta situación, el presidente expresó su confianza en conseguir "un acuerdo razonable, justo y que represente el interés general de los andaluces". "Ese es el objetivo que nos hemos marcado en ese diálogo y dependerá de las actitudes, de la audacia y de la capacidad de cesión de ambos para que lleguemos a un acuerdo. Aún no hemos iniciado las conversaciones y no sabemos dónde nos llevará este camino. Lo recorreremos con responsabilidad, sentido común y determinación", apuntó el presidente durante la inauguración de un nuevo puente colgante en el Caminito del Rey.

Una vez que el Parlamento tome posesión este jueves, la legislatura echará a andar y a partir de ahí le corresponderá al nuevo presidente de la Cámara convocar a los líderes de las formaciones y encomendar a Juanma Moreno la formación del nuevo gobierno: "Los andaluces quieren un gobierno estable y cuanto antes y que gobierne para todos", apuntó.

El PP-A, de momento, ha marcado como posición de partida para las negociaciones que Vox no entre en el gobierno andaluz y que los acuerdos se limiten al ámbito político y parlamentario. Al mismo tiempo, el presidente Juanma Moreno no ha ocultado ni durante la campaña ni tras las elecciones su rechazo al concepto de "prioridad nacional" cuya constitucionalidad y efectividad ha negado públicamente. Del mismo modo, los populares han reivindicado que las negociaciones se mantengan dentro del ámbito autonómico (no a través de líderes nacionales) y que garanticen estabilidad a la legislatura más allá de la investidura.

Vox mantiene la presión

Vox por su parte se ha limitado hasta ahora a repetir sus consignas sobre "prioridad nacional" y a poner como ejemplos los acuerdos firmados en Castilla y León, Aragón y Extremadura en los que la formación de Santiago Abascal ha entrado en los gobiernos. Este martes fue la portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, quien reclamó públicamente que "lo antes posible" se inicien las conversaciones.

Noticias relacionadas

"En cuanto a si accederemos o no al gobierno, para nosotros lo primordial es abordar las reformas legislativas necesarias, primero las políticas y luego veremos de qué manera se reparten las responsabilidades de gobierno, como ha venido siendo habitual en todas las negociaciones en las comunidades donde ha habido elecciones", ha repetido este martes Rodríguez de Millán.