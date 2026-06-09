Mañueco promete hacer de Castilla y León una comunidad dinámica, innovadora y atractiva para vivir y trabajar

Castilla y León es una comunidad pujante económicamente. Así lo ha remarcado Alfonso Fernández Mañueco durante su discurso de investidura en las Cortes de Castilla y León. Ha asegurado que en los últimos años “se ha vivido una etapa de crecimiento y dinamismo económico, creación de empleo, aumento de los derechos sociales, refuerzo de los servicios públicos y repunte poblacional; que deben ser base y referente para seguir avanzando” y todo ello, ha remarcado también, “ha sido posible bajando impuestos”.

Con este punto de salida, ha detallado algunas de las medidas que pondrá en marcha en esta nueva Legislatura y que se encuentran dentro del acuerdo de gobernabilidad firmado con Vox. Todo el trabajo, ha remarcado Mañueco, se sustenta en dos pilares: seguir haciendo de Castilla y León una comunidad dinámica e innovadora y consolidar una tierra atractiva para vivir y trabajar.

Política económica y vivienda

Ha empezado el presidente del PP de Castilla y León con un mensaje claro: “Vamos a seguir demostrando que la economía puede crecer bajando impuestos”. Según Mañueco, “una política fiscal moderada, justa e inteligente resulta esencial para fomentar el crecimiento económico, atraer y retener tejido productivo y crear empleo”.

Entre las medidas que ha enumerado: reducir el primer tramo del IRPF a todos los contribuyentes un 0,25 cada año, rebajar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para hermanos, tíos y sobrinos; o aplicar los “impuestos cero” en el medio rural en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de vivienda, negocios o explotaciones agrarias y fincas rústicas.

También incluyen propuestas para facilitar el acceso a la vivienda, ente ellas la creación de una “cuenta ahorro vivienda joven” con la que un joven podrá deducirse hasta 7.500 euros o una deducción para quienes pongan en alquiler viviendas desocupadas a un precio asequible.

Pero en este aspecto hay más iniciativas: se incrementará un 80% la inversión en políticas de vivienda, se construirán al menos 5.000 viviendas protegidas esta Legislatura, se facilitará el acceso a una hipoteca con líneas de avales y se ampliarán las ayudas al alquiler.

Otra de las líneas de actuación de Mañueco es “estar al lado de los trabajadores, los autónomos y los empresarios”, para lo que proponen un “kit de autónomos” que contempla desde nuevas ayudas para montar un negocio, hasta ayudas para mantener abiertas tiendas en el medio rural.

“El dinamismo de nuestra comunidad pasa también por el de nuestra industria y el suministro de energía suficiente y eficiente”, ha aseverado Mañueco, que ha destacado entre sus propuestas el desarrollo de 2.600 hectáreas más de suelo industrial en Castilla y León, o potenciar Planes Territoriales como el de Benavente y el de Tierra de Campos y Planes Especiales como el de La Raya o el de Monte la Reina.

Sector agrario y ganadero

“Queremos producir en igualdad”, ha aseverado Mañueco, que ha mostrado durante su discurso su rechazo al acuerdo con Mercosur y a la propuesta de reducción del presupuesto de la PAC en el Marco Financierdo Plurianual de la Unión Europea. Ha pedido también la vinculación del reparto de los fondos de la PAC “a una nueva variable que prime la despoblación”.

Algunas de las propuestas: la bonificación de la contratación de los seguros agrarios para los jóvenes, la modernización y transformación de regadíos o la creación de planes específicos para la mejora de la ganadería extensiva y del sector ovino-caprino.

Investidura Mañueco / José Luis Fernández

Infraestructuras

Entre las prioridades del (ya casi) presidente en el ámbito de las infraestructuras están la exigencia de que no se supriman paradas de transporte público por carretera (ha asegurado además que seguirá vigente el programa Buscyl), y la de recuperar frecuencias de trenes y servicios anteriores a la pandemia.

También ha reclamado al Estado un “compromiso claro” con las infraestructuras hidráulicas y ha mostrado su apuesta por las telecomunicaciones, “hoy tan esenciales, y en las que el Gobierno de España ni hace ni dejar hacer a las comunidades autónomas”. Entre sus promesas: que el 100% de los castellanoleoneses tengan cobertura de banda ancha móvil de 100 Megas. Además, ha asegurado que se desarrollarán “proyectos de gran impacto” en inteligencia artificial.

Incendios

Los incendios, que tanto han azotado en los últimos veranos a la provincia de Zamora, ha asegurado Mañueco que seguirá trabajando “para mejorar el operativo de lucha contra incendios, el mayor de nuestra historia”, con “más profesionales, mejor formados y con más medios materiales”.

Asegura que se mejorarán las condiciones laborales del personal y que se sigue avanzando “para integrar a todo el personal en el sector público, salvo el de medios especializados”.

Servicios públicos de excelencia

“En estos años hemos dado un gran impulso a nuestra Sanidad”, ha querido dejar claro Mañueco, que ha lanzado un “dardo” a la ministra del ramo, Mónica García: “Es una lástima que esté más dedicada a provocar huelgas que hacen agrandar las listas de espera, que a aportar soluciones”.

Desde la Junta, ha continuado, se impulsará un Plan de infraestructuras y equipamiento tecnológico, se garantizará el acceso a las consultas de Medicina de Familia en un máximo de 48 horas, se reforzará el Programa de Fidelización MIR y se mejorarán las urgencias hospitalarias, entre otras medidas.

En el ámbito educativo, se dará prioridad al refuerzo del profesorado rural y se trabajará en todo momento para “mantener un sistema orientado a la excelencia y a la libertad en la elección de centros, en contraposición del adoctrinamiento ideológico de las políticas del actual Gobierno central”.

Finalmente, respecto a Servicios Sociales, “vamos a seguir reforzando la atención a nuestros mayores, que nos lo han dado todo y todo les vamos a dar”. Y para ello, se pondrán en marcha medidas como teleasistencia avanzada gratuita, más plazas publicas en residencias o potenciar los programas de envejecimiento activo.

Otros aspectos

19 ejes, 62 páginas y 324 medidas forman el acuerdo de gobernabilidad de PP y Vox en Castilla y León; por lo que hay otras muchas medidas que pondrá en marcha el nuevo Ejecutivo autonómico. Entre ellas, inversiones para conservar y restaurar el patrimonio cultural, la promoción de la caza y la pesca como atractivo del turismo rural o el refuerzo de programas “que ayudan al ascenso profesional de las mujeres, así como a la primera contratación de las más jóvenes”, ha detallado Mañueco.

Todas ellas, como ha dejado claro, “para seguir siendo un gobierno de acción” y utilizando siempre “lo mejor que tenemos: la iniciativa y el talento de los castellanoleoneses”.