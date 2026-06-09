La secretaria de Organización de Sumar, Laura Moreno, deja sus cargos en el partido

La secretaria de Organización de Movimiento Sumar, Laura Moreno, abandona el partido en un nuevo revés para la formación que lanzó Yolanda Díaz en 2024, y que desde entonces no ha terminado de consolidarse. En poco más de dos años, ha sufrido importantes bajas en un proyecto que, si en un primer momento nació como fórmula para integrar a otras fuerzas en su organigrama, quedó rápidamente condenado a ser un actor más, el más pequeño, dentro del ecosistema de la izquierda del PSOE.

Unos meses después del lanzamiento de Movimiento Sumar, fue la propia vicepresidenta segunda quien dejó sus cargos en la formación tras los malos resultados de las elecciones europeas, cuyo diseño rompió puentes con IU y otros partidos, que dieron portazo al proyecto inicial de integrarse en esa suerte de plataforma de organizaciones que estaba llamada a ser sumar. Después de meses de vacío de poder tras la salida de Díaz y la caída en desgracia de Iñigo Errejón, resultaron elegidos los dos nuevos coordinadores Lara Hernández y Carlos Martín, el jefe económico de Sumar, que sin embargo al poco tiempo -hace justo un año- dejó también sus cargos, aunque mantiene su acta en el Congreso.

Casi un año después aún no se ha convocado la Asamblea para sustituirle, con una Hernández cuestionada que previsiblemente será sustituida en la próxima convención de primeros de julio por la portavoz, Verónica Martínez Barbero. Entretanto, las bajas continúan y ahora se suma la salida de Laura Moreno, secretaria de Organización -el cargo más importante después de la coordinación-, que abandona formalmente las filas de Movimiento Sumar después de haberse ido distanciando de la organización, que no ha logrado consolidarse en el escenario político.

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Este martes ha sido la portavoz parlamentaria del grupo, Martínez Barbero, quien ha confirmado la salida, adelantada por El Mundo, en los micrófonos de RNE. "Abandonó la formación hace una semana", admitió, antes de asegurar que se mantendría vinculada: "Laura de todos modos no se va a desvincular del todo de la organización", defendió Barbero. "Laura es una persona con un gran compromiso y seguiremos contando con ella".