Cooperación
Aplazado el viaje de cooperación de la reina Letizia a Bolivia
El aplazamiento de la visita se produce en un contexto de protestas y bloqueos de carreteras en el país sudamericano
EFE
La Casa Real ha aplazado el viaje anual de cooperación de la reina Letizia, que este año tenía como destino Bolivia y que estaba previsto para finales de este mes de junio, según han informado fuentes de la organización del viaje.
Aunque la Casa Real no había anunciado esta visita, sí lo había hecho el Gobierno boliviano al comunicar el pasado 6 de mayo que la reina se desplazaría a este país con motivo del 40 aniversario de la cooperación española en esta nación latinoamericana.
Justo en estos momentos, Bolivia está inmersa desde hace varias semanas en una oleada de fuertes protestas y bloqueos de carreteras por parte de sindicatos campesinos, obreros y seguidores del expresidente Evo Morales para exigir la renuncia del mandatario actual Rodrigo Paz.
Los viajes que cada año realiza la reina Letizia a países donde España desarrolla proyectos de cooperación tienen como objetivo dar a conocer la labor que se canaliza a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).
En las cuatro décadas que lleva en marcha la cooperación en Bolivia, España ha donado a este país más de 1.500 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros) y ha centrado su apoyo a áreas como el agua y saneamiento, promoción de la mujer e igualdad de género, educación, salud y protección del patrimonio histórico, según información de la embajada española.
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