Sara Fernández

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Bronca entre Sánchez y Feijóo: "Señor P.S si lo sabía todo tendrá que dimitir por corrupción y si no lo sabía tendrá que dimitir por incompetente"

Pedro Sánchez llevaba tres semanas sin someterse al control del Congreso. Tres semanas desde la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y en las que se ha conocido el 'caso Leire' y la presunta implicación del PSOE. Informaciones a las que se ha aferrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para acusar al presidente del Gobierno de "delincuencia de Estado" y le ha avisado de que pasará a la historia como "inductor, financiador y beneficiado del caso de corrupción más grave de la democracia". Unas palabras a las que el jefe del Ejecutivo ha respondido con los casos de corrupción del PP y tildando de "oposición marrullera" la actitud de los populares.