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Caso Leire Díez

Fiscalía reconoce al juez que Álvaro Ortiz fue informado de reuniones del 'número dos' de la FGE con la trama Leire Díez

Las cinco reuniones de Leire Díez en la Fiscalía General, según la UCO

Archivo - El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en una foto de archivo.

Archivo - El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en una foto de archivo. / Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

La Fiscalía General del Estado ha informado este miércoles al juez que investiga el caso Leire, Santiago Pedraz, de que el anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, fue informado de hasta dos reuniones que mantuvo el que fuera su mano derecha, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, y otro miembros de su equipo , Beatriz López Pesquera (hoy en la Audiencia Nacional), con un miembro de la trama investigada por presuntamente recibir pagos del PSOE para sabotear causas judiciales.

Se trataba del abogado Jacobo Teijelo, aunque según el Ministerio Público ni estos encuentros constan en el registro de visitas ni se llevó a cabo actuación alguna como consecuencia de los mismos.

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