Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acuerdo parcial EducaciónWasaps Mazón VentorroHuelga limpieza HoguerasDocumental EspláLlados BenidormDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

Toma de posesión

Mañueco ya es presidente de Castilla y León: “Os convoco a trabajar por un futuro común. Juntos podemos conseguirlo”

Tras ser investido el martes por las Cortes, ha jurado el cargo y ha incidido en que sitúa a las personas, “a cada una de ellas”, como objetivo de todos sus actos de presidente: “Es una tierra que no necesita reinventarse, solo creer en sí misma”

El momento en el que Mañueco toma posesión como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez

El momento en el que Mañueco toma posesión como presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez / A. G. B.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Verónica de Castro

Valladolid

El popular Alfonso Fernández Mañueco ya es presidente de Castilla y León. Este jueves ha jurado su cargo en el Hemiciclo tras ser investido presidente por las Cortes el pasado martes con el apoyo de los procuradores de su partido y de Vox. Arropado por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios presidentes autonómicos, entre otras autoridades; ha destacado que inicia esta nueva etapa “con satisfacción, ilusión y responsabilidad”.

Además, ha remarcado que sitúa a las personas, “a cada una de ellas”, como objetivo de todos sus actos de presidente: “Es una tierra que no necesita reinventarse, solo creer en sí misma”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Generalitat ya ha dragado 80.000 metros cúbicos de lodos del 'tapón' de la desembocadura del Segura
  2. Alberto Sanz, entrenador canino: 'Si aún le das de comer a tu perro en el comedero, tíralo ya
  3. Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar animal prohíbe tener a un perro en la terraza y las multas pueden ser de hasta 50.000 euros
  4. Más personas sin hogar en los alrededores de la montaña del huevo de Alicante: 'Intentamos convivir de la mejor manera posible
  5. Manuel Manzano, veterinario: “El remedio barato que ayuda a mantener las pulgas lejos de tu perro”
  6. Asambleas docentes de Alicante se muestran a favor de firmar microacuerdos con el Consell, pero no la oferta al completo
  7. Un residencial se apropia de un tramo de paseo en primera línea del mar en Torrevieja
  8. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil

Bertino Ponce de León, nuevo jefe de la Policía Local de Villena tras 18 años de trayectoria en el cuerpo

Bertino Ponce de León, nuevo jefe de la Policía Local de Villena tras 18 años de trayectoria en el cuerpo

Antoñita la Fantástica "existió" y este es el motivo por el que se usa para describir a quien exagera o fantasea

Antoñita la Fantástica "existió" y este es el motivo por el que se usa para describir a quien exagera o fantasea

El maestro Esplá recuerda su anécdota con Dalí en Barcelona: "Vamos a llenar al público de sangre"

INFORMACIÓN y Generalitat Valenciana presentan el documental 'Luis Francisco Esplá: al servicio del arte'

La señal R-120 de la DGT que muchos conductores no reconocen y que puede costarte una multa de 200 euros en ciudad

La señal R-120 de la DGT que muchos conductores no reconocen y que puede costarte una multa de 200 euros en ciudad
Tracking Pixel Contents