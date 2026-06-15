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En el Congreso

PSOE y Sumar desbloquean la ley para despenalizar las ofensas religiosas y a la Corona

El diputado de Sumar Enrique Santiago y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este verano.

El diputado de Sumar Enrique Santiago y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este verano. / Alejandro Martínez Vélez

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Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

En un momento crítico para el Gobierno, acosado por los presuntos casos de corrupción, los dos partidos que lo conforman, PSOE y Sumar, han acordado desbloquear la ley para despenalizar las ofensas a los sentimientos religiosos, a la Corona y otros delitos similares. Buscando recuperar la iniciativa legislativa y reunir nuevamente al bloque de la investidura, ambos partidos han pactado reactivar la tramitación de la norma que se debatió por primera vez en diciembre de 2023, a los pocos meses de arrancar la legislatura, y que llevaba congelada desde entonces.

La norma, que fue impulsada por Sumar, a instancias de Izquierda Unida, proponía la derogación de media decena de artículos: el 491 y un apartado del 490 que hacen referencia a las calumnias e injurias contra la Corona; el artículo 525 que recoge los delitos contra los sentimientos religioso; el 543 sobre las ofensas o ultrajes a España y sus símbolos; el 504 que alude a las calumnias, injurias o amenazas contra el Gobierno, el Ejército y otras instituciones del Estado; y el 578 sobre la exaltación del terrorismo. Además, la proposición de ley contenía dos nuevos artículos para evitar que las autoridades pudieran restringir la libertad de expresión.

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