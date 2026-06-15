Trama del PSOE, en directo: última hora del caso Zapatero, la trama de Leire Díez y el juicio a Begoña Gómez

La defensa y la fiscalía piden el archivo del caso

En declaraciones a los periodistas previas al inicio de la audiencia preliminar, el abogado de Hazte Oír ha señalado que la acusación popular unificada que lidera pedirá la retirada del pasaporte de Gómez y la comparecencia quincenal de la esposa del jefe de Ejecutivo en el juzgado, al entender que "hay riesgo de fuga". Sin embargo, el letrado ha señalado que no van a pedir prisión provisional para ninguno de los tres investigados.

En el escrito de defensa, el abogado de Begoña Gómez reclamó su absolución en caso de que la causa llegue a juicio al entender que los hechos investigados por Peinado "no son constitutivos de delito alguno" y que existe "mala fe" por parte de las acusaciones. También la Fiscalía pidió al magistrado el archivo del caso y avanzó que reclamaría la absolución de los tres investigados en caso de que la Audiencia de Madrid considere procedente abrir juicio oral.

Por su parte, las acusaciones populares solicitan hasta 24 años de prisión para la esposa del presidente, y 22 años de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, por "presunta malversación" y su papel de "cooperadora necesaria" en los delitos atribuidos a Gómez. Asimismo, reclama seis años de cárcel para Barrabés por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.