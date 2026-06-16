El juez Calama obliga a Zapatero a aclarar ya el origen de sus joyas y rechaza que no aplazarlo cause indefensión
Su defensa pidió dejar para más adelante su declaración sobre el hallazgo de las piezas para buscar la documentación acreditativa
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se suspenda su declaración prevista para este miércoles en relación con la pieza separada por presuntos contrabando y delito fiscal a raíz del hallazgo de unas joyas que han sido tasadas en 1,3 millones de euros en el registro de su oficina en la calle de Ferraz.
En un auto dado a conocer este martes, el magistrado explica que la citación no supone ninguna “merma real en su derecho de defensa” por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal sin que la pieza separada de las joyas haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación.
La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el aplazamiento de la declaración alegando la “inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado”.
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