Juan Carlos I ya está en Portugal antes de volar a Sanxenxo para participar en una regata el fin de semana

Juan Carlos I llegó este lunes a Portugal para pasar unos días en el país vecino antes de volar a Sanxenxo (Pontevedra), según fuentes de su entorno. El rey emérito tiene intención de participar, a partir del viernes, en una regata de la liga española de 6 metros en el Real Club Náutico del municipio gallego.

El exjefe de Estado ya se ha acostumbrado a pasar unas jornadas en Portugal casi cada vez que viaja a España. Es un país en el que vivió algunos años durante su infancia y donde tiene varios amigos en la zona de Cascais, a unos 25 kilómetros de Lisboa.

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Hace ya seis años que Juan Carlos I se fue a vivir a Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), para intentar que el escándalo por su fortuna oculta no dañara a su hijo, Felipe VI. Al principio tardó en volver a España, porque la fiscalía española tenía causa abierta contra él, pero al archivarse regresó una primera vez en la que se llevó toda la atención de los medios que buscaban unas declaraciones que nunca llegaron. Para la hemeroteca ha quedado aquella pregunta de una periodista sobre si iba a dar alguna explicación por sus cuentas en paraísos fiscales y él respondió entre risas: "¿Explicaciones de qué?". Juan Carlos I tampoco aprovechó su libro de memorias, 'Reconciliación', para aclarar el origen de su fortuna, un hecho que ha dañado su reputación y que sigue siendo un lastre en la relación con su hijo. En febrero, cuando el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, puso en aprietos al actual Rey al sugerir que había llegado el momento de que Juan Carlos volviera a vivir en España, la Zarzuela informó oficialmente de que, en ese caso el emérito "debería recuperar la residencia fiscal en España". Por ahora, esa no es la voluntad del exjefe de Estado, al que le van bien estos saltos a España y otros países de Europa de vez en cuando y al que la familia real emiratí le costea la estancia en Abu Dabi sin tener que dar explicaciones de ningún tipo.