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Ante los casos del PSOE

Junqueras enmienda a Rufián y defiende la continuidad de la legislatura de Sánchez

El líder de ERC argumenta que hay que cerrar "carpetas fundamentales" para Catalunya antes de convocarse elecciones

El PSOE se revuelve contra la moción de PP y Junts: "Es un acto de cobardía porque no se atreven a presentar una moción de censura"

Oriol Junqueras y Gabriel Rufián en una foto de archivo.

Oriol Junqueras y Gabriel Rufián en una foto de archivo. / Quique García / EFE

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Quim Bertomeu

Barcelona

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este martes la continuidad de la legislatura en el Congreso y ha descartado de forma clara apoyar la iniciativa de Junts que busca forzar un adelanto electoral, una iniciativa que no está claro que se llegue a votar por el veto de la Mesa. Con este posicionamiento, el líder republicano ha enmendado unas declaraciones previas de su portavoz en la Cámara baja, Gabriel Rufián, que no había sido tan tajante.

Para Junqueras, la legislatura en el Congreso aún tiene vida, por mucho que al Gobierno de Pedro Sánchez se le acumulen los problemas con la justicia. En un apunte en 'X', el líder de ERC ha considerado que no hay que ir a las urnas sin que antes se hayan podido "cerrar carpetas fundamentales para Catalunya". Se refiere, por ejemplo, a la nueva financiación autonómica. ERC tiene un pacto con el Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación para Catalunya, pero aún no ha recibido el aval del Congreso. Si ahora hubiera elecciones, se lo llevaría todo por delante. No es la única cuestión. También naufragaría la ley para condonar de forma parcial la deuda de la Generalitat con el FLA, otro proyecto estrella de ERC.

"Que el gobierno del PSOE es débil es una evidencia y, en buena parte, es por culpa del mismo PSOE. Pero Esquerra Republicana se debe a los catalanes y a las catalanas y en este contexto apostamos por cerrar carpetas fundamentales para Catalunya", ha expuesto. Carpetas como la financiación y el FLA. También ha aprovechado para lanzar un dardo contra la iniciativa de Junts de intentar forzar un adelanto electoral. Ha reprochado al partido de Puigdemont que impulse iniciativas que benefician a PP y Vox, partidos que, si llegan a la Moncloa, gobernarán "en contra de Catalunya".

Las palabras de Junqueras son una enmienda parcial a Rufián. El diputado del Congreso tampoco quiere elecciones, pero no había cerrado la puerta al adelanto electoral con tanta vehemencia. En unas declaraciones en el Congreso, Rufián ha pedido a Sánchez que no aguante la legislatura por aguantar, sino que lo haga para "aprovechar el tiempo" en asuntos como las políticas de vivienda. "Aguantar 'pa' nada es tontería", ha expresado. Junqueras ha querido salir al paso dejando claro que su partido está rotundamente en contra del adelanto electoral.

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La enmienda del presidente de ERC no es una desautorización en toda regla, pero añade interrogantes a la relación que mantiene últimamente con su jefe de filas en Madrid. Desde hace unos meses, la relación está enrarecida. Pese a que Junqueras insiste en que Rufián es su amigo y el candidato idóneo para las próximas generales, han chocado más de una vez. La razón fundamental es que el portavoz en Madrid quiere un frente de izquierdas que el líder de ERC rechaza por completo.

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