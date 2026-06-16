El PSOE se revuelve contra la moción de PP y Junts: "Es un acto de cobardía porque no se atreven a presentar una moción de censura"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reaccionado airado rechazando las enmiendas del PP y de Junts para que el Pleno de la Cámara vote el jueves exigir a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes y convoque de forma inmediata elecciones anticipadas ante la debilidad del Gobierno. En rueda de prensa, López lo ha calificado como "el acto de mayor cobardía política de los últimos tiempos" porque "el PP no se atreve a presentar una moción de censura con una alternativa que incluya la prioridad nacional y todas sus políticas machistas y xenófobas".

López ha aseverado rotundo que "convocar elecciones no se vota" porque "es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno y solo le corresponde a él decidirlo". Los socialistas son incluso partidarios de que la Mesa inadmita las dos enmiendas porque su contenido es competencia exclusiva del presidente del Ejecutivo, nunca de la Cámara Baja.

El portavoz de los socialistas en el Congreso ha recordado que Sánchez ya ha dicho que va a agotar la legislatura "gobernando y haciendo políticas para la ciudadanía" y ha apostado porque el Poder Legislativo no interfiera en esa intención del jefe del Ejecutivo. Para cambiar el Gobierno, ha añadido Patxi López, "solo hay dos posibilidades: que convoque las elecciones el presidente, porque es su competencia, o que el Congreso apruebe una moción de censura".

En opinión de los socialistas, el PP no se atreve a presentar una moción de censura porque tendría que tener el respaldo necesario de Vox y "conllevaría una alternativa de gobierno con la prioridad nacional y con todas sus políticas machistas y xenófobas".

Fuentes socialistas lamentan "la poca institucionalidad del PP, supuestamente un partido de Estado", que "confunde continuamente las competencias de unos poderes con las de otros". En opinión del PSOE, esto muestra una "falta absoluta respeto" del PP hacia el Parlamento y hacia el Gobierno.

El propio Patxi López ha enumerado las iniciativas aprobadas por el Ejecutivo solo en los últimos dos meses, alegando que el Ejecutivo progresista sigue gobernando a pesar de la tormenta judicial continua y los ataques del PP al Ejecutivo. Como ha resumido, en este tiempo el Ejecutivo ha aprobado el Plan de Vivienda, lo ha pactado con las comunidades autónomas y lo ha dotado de 7.000 millones de euros. Además, ha aprobado destinar 9.000 millones a la rehabilitación energética de las viviendas o los edificios públicos., así como inversiones en salud para las mujeres.

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El Ejecutivo también ha presentado blindar el aborto en la Constitución o decretos de ayudas tanto la semana pasada, como esta o como la próxima. "El Gobierno sigue sacando cosas adelante semana a semana", ha resumido López, "a pesar del PP y de Vox y de su acusación continua de que el Ejecutivo no gobierna".