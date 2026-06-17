Sánchez afronta un nuevo cara a cara con Feijóo en el Congreso en medio de una creciente presión para adelantar las elecciones

Con la presión de Junts en máximos para intentar que el Congreso exija a Pedro Sánchez elecciones anticipadas, el presidente del Gobierno se enfrenta en el Congreso a preguntas del PP, PNV y Podemos.

La comparecencia de Sánchez se produce justo cuando el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante el juez por el caso Plus Ultra.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que hace una semana ya hablaba de "basura" de legislatura, elevará el tono contra Sánchez preguntándole "cuánto tiempo más va a mantener esta situación de degradación política".

El PNV aprovechará la sesión de control al Gobierno para preguntar al presidente del Ejecutivo cómo va a "abordar" el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 para aprobarlos.

Sánchez anunció recientemente la intención de presentar los Presupuestos para el año que viene después de tres años de prórroga presupuestaria y ya se ha publicado la orden ministerial de Hacienda que supone el pistoletazo de salida para la tramitación de este proyecto.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, avanzó en el Congreso que el próximo 23 de junio presentará el cuadro macroeconómico de previsiones que acompañará el proyecto presupuestario. En este cuadro el Gobierno fija las previsiones macroeconómicas y del Producto Interior Bruto (PIB) para los próximos tres años que sirven de base para la elaboración de los Presupuestos.

Aunque el Gobierno confía en poder sacar adelante las cuentas públicas pese a la difícil aritmética parlamentaria, Junts ya avisó la semana pasada al Gobierno que "serán incapaces de aprobar" los Presupuestos en esta legislatura.

En este contexto, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, dirigirá una pregunta oral al presidente del Gobierno: "¿Cómo va abordar el debate de los Presupuestos Generales del Estado?", según consta en el borrador de preguntas, mociones e interpelaciones del orden del día de la próxima sesión plenaria, a la que ha accedido Europa Press.

Además de la pregunta del PNV, Pedro Sánchez afrontará este miércoles otra de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, para conocer cuáles son los planes del Gobierno "a partir de ahora", con todas las investigaciones judiciales sobre miembros del PSOE y el entorno del presidente.

Examen a Marlaska

La oposición examinará además al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en medio de las informaciones que se van conociendo cada día sobre las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, con la resaca de la muerte de dos guardias civiles antidroga en la costa de Huelva y la reciente patada que un antidisturbios propinó a una profesora que se manifestaba en Valencia.

De entrada, en la sesión de control, el secretario general del PP, Miguel Tellado, dirigirá una pregunta genérica a Marlaska cuestionando que aún siga siendo ministro, mientras que su compañera y portavoz de Interior del partido, Ana Belén Vázquez, le pedirá que se pronuncie sobre si está "del lado de la ley o del lado del Gobierno".