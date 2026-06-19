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Reacciones tras la declaración de Zapatero y a la espera de la decisión sobre Begoña Gómez: última hora y reacciones en directo

El audio de la declaración de Zapatero: "No he ejercido ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra"

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La declaración del expresidente ante el juez Calama revela que "Julito" compró una vivienda del matrimonio Zapatero-Espinosa

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional.

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

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Cristina Gallardo

Tono Calleja Flórez

Ángeles Vázquez

Iván Gil

Mariano Alonso Freire

Juan José Fernández

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado este jueves poner las actuaciones judiciales del denominado “caso Plus Ultra” en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y ejercer su derecho de defensa. La decisión se produce en el marco de una causa que investiga una presunta red internacional de blanqueo de capitales vinculada al rescate de Air Europa y en la que el exjefe del Ejecutivo declaró este miércoles ante el magistrado.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE: la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la trama de Leire Díez para boicotear causas judiciales que perjudicasen los socialistas, y los juicios a Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez.

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