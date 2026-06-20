Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Explanada AlicantePirotécnic MascletàCartel Toros HoyFeijóo ValenciaDirecto Hogueras 2026Programa de Hogueras
instagramlinkedin

Elecciones

Armengol renuncia a ser la candidata del PSOE balear en las autonómicas de 2027

La presidenta del Congreso pide al PSIB que afronte las primarias con la misma "fuerza e ilusión" con la que respaldó sus proyectos políticos

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol

La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol / J. FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Irene R. Aguado

Palma

Francina Armengol ha anunciado que no volverá a ser candidata a la presidencia del Govern balear y ha puesto así fin a una trayectoria de más de dos décadas en la primera línea de la política autonómica. La actual presidenta del Congreso de los Diputados ha comunicado su decisión en la reunión del Consell Polític del PSIB-PSOE celebrada en Casa Esment, en Palma de Mallorca, donde ha sido recibida con una larga ovación de los militantes.

"Quiero anunciar que no optaré a la candidatura de la presidencia del Govern", ha afirmado Armengol en la recta final de un discurso de más de una hora en el que ha repasado la actualidad política internacional, ha defendido la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha cargado duramente contra el Ejecutivo autonómico de Marga Prohens.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento levanta la mano y permite más días de fiesta en el Mercadito de Hogueras de Alicante
  2. El climatólogo Olcina ante la llegada de una masa de aire sahariano: 'Va a ser un calor en Alicante muy mantenido y continuado
  3. Álex Elvira, adiestrador canino, dicta sentencia sobre las cuatro mejores razas de perro para principiantes: labrador, golden, caniche y yorkshire
  4. Cancelado el Reggaeton Beach Festival de Alicante: la organización suspende su agenda del 2026 por falta de viabilidad económica
  5. El precioso pueblo de Alicante que este sábado vive su noche más romántica: música en las calles, photocall y cena a la luz de las velas
  6. Una de las playas más largas de España está en Alicante: casi 7 kilómetros de arena para disfrutar este verano
  7. He cotizado 20 años a la Seguridad Social: a qué edad me puedo jubilar y cuánto cobraré
  8. La ruta de senderismo para los días de calor en Alicante: junto al mar y con chapuzón en una cala paradisiaca incluido

Reputación internacional y tobogán para sus exportaciones verdes: China vence en Irán sin pegar un solo tiro

Reputación internacional y tobogán para sus exportaciones verdes: China vence en Irán sin pegar un solo tiro

Sin chiringuitos en las playas de Elche en pleno verano

Sin chiringuitos en las playas de Elche en pleno verano

Ya es oficial: Hacienda castiga a las personas que saquen o ingresen dinero del cajero de esta manera

Ya es oficial: Hacienda castiga a las personas que saquen o ingresen dinero del cajero de esta manera

Rescatado en helicóptero un hombre con Alzheimer y Parkinson tras desaparecer en la Vall de Gallinera

Rescatado en helicóptero un hombre con Alzheimer y Parkinson tras desaparecer en la Vall de Gallinera

Así fue el rescate de un hombre de avanzada edad con Alzheimer y Parkinson

Incertidumbre en Alicante por la llegada de lluvias que amenazan la plantà de las Hogueras

Incertidumbre en Alicante por la llegada de lluvias que amenazan la plantà de las Hogueras

Dónde aparcar en Alicante en Hogueras: aparcamientos disuasorios y de pago para dejar el coche y llegar al centro

Dónde aparcar en Alicante en Hogueras: aparcamientos disuasorios y de pago para dejar el coche y llegar al centro

Por qué decimos “se te ve el plumero” cuando alguien disimula fatal

Por qué decimos “se te ve el plumero” cuando alguien disimula fatal
Tracking Pixel Contents