Ministerio del Interior
Marlaska pide al CGPJ que tome medidas contra el juez Peinado por cuestionar a los escoltas de Begoña Gómez
El ministro del Interior eleva la "más enérgica queja" contra el juez por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado"
EFE
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha trasladado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la "más enérgica queja" contra el juez Juan Carlos Peinado por el "grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en su auto sobre Begoña Gómez.
El Ministerio del Interior ha informado de esta queja en un comunicado en el que Marlaska avisa de que las "sospechas injustificadas" de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, "sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales".
Y añade que Marlaska ha decidido informar de estos hechos a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, "al objeto de que se adopten, en su caso, las medidas que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones".
El juez Peinado ha enviado este sábado a juicio a la mujer del presidente del Gobierno y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y una comparecencia quincenal en el juzgado.
En el auto, el magistrado indica que los agentes "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia".
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