La mujer de Sánchez, en el banquillo
Peinado cita Begoña Gómez para que entregue su pasaporte el miércoles, el mismo día que Sánchez da explicaciones en el Congreso
Pide que le informe si dispone también de pasaporte diplomático "o de otra nacionalidad"
El juez Juan Carlos Peinado ha citado a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asistente en Moncloa Cristina Álvarez a las 1.800 horas de este miércoles 24 de junio para que hagan entrega del pasaporte, debiendo comunicarle ambas "si tienen algún pasaporte adicional al español, ordinario, ya sea diplomático o de otra nacionalidad".
La citación coincide con la jornada en la que el presidente Pedro Sánchez comparece en el congreso por las causas próximas al PSOE y la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La providencia tiene fecha del pasado sábado, el mismo día que acordó la apertura de juicio contra la esposa del presidente Pedro Sánchez, su asistente en Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
En esta resolución, impuso la retirada de pasaporte y prohibición de salir de España para Gómez y su asesora personal y comparecencias quincenales de ambas ante la justicia.
Este lunes, el Consejo General del Poder Judicial estudia en una reunión de urgencia la posible apertura de un expediente disciplinario tras afirmar que los policías que ejercen de escolta de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, podrían ayudarla a fugarse de España.
Suscríbete para seguir leyendo
- Listado completo de los premios de las hogueras 2026
- Florida Portazgo, primer premio de categoría Especial de las Hogueras 2026
- Deleite morantista y triunfo rotundo de Manzanares y Roca Rey
- Triple puerta grande para un gran inicio de la Feria de Hogueras
- Bares que venden más de mil cervezas diarias y lleno total desde hace 15 días: Alicante, a reventar en el sábado de Hogueras
- Ofrenda de Flores: horario y orden de salida de todas las hogueras de Alicante en la primera sesión
- La Cámara de Orihuela propone que la planta solar para abastecer la desaladora de Torrevieja se construya en el embalse de La Pedrera
- Alicante opina sobre la Hoguera Oficial del 2026: “Es lo mismo todos los años”