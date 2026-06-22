Sentencia
El PSOE critica la suspensión de la pena de Víctor de Aldama: "¿Sale a cuenta ser corruptor en España?"
Montse Mínguez asegura que el comisionista se libra de ir a la cárcel "porque así lo pidió el PP"
Celebra que "quien la hace la pague", pero lamenta el trato de favor para el empresario que colaboró con el tribunal
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La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha celebrado en un mensaje en X que "quien la hace la pague" en referencia a las condenas por parte del Tribunal Supremo (TS) al exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al comisionista Víctor de Aldama. Pero ha lamentado que el TS haya suspendido la aplicación de la pena a este último, en su opinión porque "así lo pidió el PP".
Mínguez asegura en su mensaje que "sinceramente, cuesta entender" que Aldama vaya a librarse de la cárcel, como ha decidido el alto tribunal y se pregunta si "¿sale a cuenta ser corruptor en España?"
La sentencia conocida esta mañana condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a Koldo García a 19 años de prisión y a Aldama solamente a cuatro años y medio. Pero ni siquiera entrará en prisión por su colaboración con el tribunal, lo que ha facilitado la condena de los demás imputados en el llamado caso Mascarillas.
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