Zapatero trata de anular el origen del caso: advierte que la UDEF pudo analizar datos solicitados por Francia y Suiza sin control judicial

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero es ejercida por un procesalista, el catedrático Víctor Moreno Catena, y por ello su estrategia pasa por tratar de encontrar los resquicios legales que permitan anular los indicios que pesan contra su cliente. En el último escrito presentado ante el juez José Luis Calama, el letrado cuestiona la validez legal de las conversaciones que permitieron a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía conectar al expresidente español con una red internacional de blanqueo de capitales para cuya desarticulación habían solicitado colaboración las autoridades francesas y suizas.

Se trata del dispositivo denominado "Crucial", en el que se guardaban las conversaciones de un abogado español con directivos de la aerolínea Plus Ultra. Supuestamente, la primera referencia a Zapatero aparece en un chat de WhatsApp encontrado en los dispositivos incautados denominado "Danilo España", en el que el broker venezolano Danilo Diazgranados se refiere a un tal “Z” o “Zorro” con el que mantiene relaciones personales y económicas.

En un recurso con fecha de este lunes remitido al juez de la Audiencia Nacional, la defensa de Zapatero recuerda que este material fue intervenido en cumplimiento de solicitudes de colaboración jurídica internacional emitidas por Francia cantón de Ginebra (Suiza), "esto es, con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero".

En este punto, el recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO añade que una vez repasado el sumario la defensa no ha logrado encontrar, "seguramente por impericia de este letrado", añade Moreno Catena, ningún auto o resolución judicial por el que de forma motivada se autorizara " al Ministerio Fiscal o a la policía judicial para que analizaran el dispositivo llamado Crucial, así como la lectura y los análisis de las conversaciones privadas del abogado" que mantenía relaciones con los directivos venezolanos sospechosos de blanqueo. Agrega que tampoco le constan las autorizaciones judiciales relativas a las entradas y registros practicados en cumplimiento de las solicitudes de cooperación jurídica internacional.

El empresario venezolano, Danilo Diazgranados. / LP

Por todo ello, pide al juez que requiera a la Fiscalía Anticorrupción "para que indique la resolución judicial motivada que autorizó y habilitó el análisis del contenido de los dispositivos que se incautaron para cumplimentar la Orden Europea de Investigación y la Comisión Rogatoria Internacional", una cooperación que supuestamente prestó otro juzgado diferente de la Audiencia Nacional, el número 1, así como sobre las conversaciones de WhatsApp, contenidas en el dispositivo denominado "Crucial".

Vulneración de derechos

Reclama igualmente que se haga constar "bajo qué cobertura y, en su caso, con qué autorización de las autoridades emisoras y requirente se ha empleado dicho material en este procedimiento", con el fin de que se pueda asumir como una diligencia "que fue regularmente obtenida, respetando los derechos fundamentales de todos los implicados en estas actuaciones penales".

"Si no se hubiera obtenido aquella específica autorización a través de una resolución judicial motivada, las garantías esenciales del procedimiento se verían radicalmente laminadas porque las actuaciones policiales se habrían producido sin la habilitación legal exigida por la Constitución", agrega.

Habrían quedado "irremediablemente vulnerados" el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, el derecho fundamental a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales. En tal caso, como consecuencia del déficit esencial de garantías, el contenido de ese dispositivo que fue examinado por la UDEF y, en particular, las conversaciones de WhatsApp analizadas, tienen que ser excluidas del procedimiento.