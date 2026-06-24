Juanma Moreno se enfrentará a la primera votación de investidura el próximo martes 30 de junio sin tener cerrado el pacto con Vox

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, ha disipado todas las dudas. Tras reunirse con los líderes de las cinco formaciones que tienen escaños en la Cámara autonómica, el dirigente popular ha informado de que el pleno de investidura del presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, será los próximos días 29 y 30 de junio.

El primer día, Moreno realizará una intervención en la que, como ha explicado Aguirre, "el candidato expondrá su programa sin límite de tiempo". Al día siguiente, la sesión comenzará con las réplicas de los distintos grupos políticos a las propuestas del líder de los populares de menor a mayor. Ya en horario de tarde, según ha detallado el presidente de la Cámara, se producirá la primera votación de investidura.

El presidente del Parlamento de Andalucía ha terminado en la mañana de este miércoles la ronda de contactos con los grupos que conforman la Cámara de cara un pleno de investidura, que los populares quieren que sea "más pronto que tarde". En estos encuentros, el dirigente del PP ha trasladado a los líderes de los partidos el nombre del candidato a la investidura y la voluntad de retomar la actividad parlamentaria.

PP y Vox mantienen los contactos

Si el líder de los populares andaluces no obtiene la mayoría absoluta de la Cámara en una primera votación, como vaticinaba este martes el portavoz de Vox, Manuel Gavira, se volverá a convocar una votación 48 horas después de la primera. En esta ocasión Moreno, que habrá contado con más tiempo para negociar con los de Santiago Abascal, solo necesitaría la mayoría simple, aunque Vox ya ha avisado de que no se va a abstener.

La decisión no ha sido una sorpresa para nadie. Todos los diputados que han pasado por el encuentro con Aguirre comunicaban después a la prensa la intención del presidente del Parlamento de que la convocatoria fuera "de forma inminente", pese a la reticencia, al menos oficial, de Vox. De hecho, el propio líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha informado a la prensa de que Aguirre lo comunicaría este mismo miércoles a los portavoces.

El PP obtuvo 53 escaños y se quedó a dos de la mayoría absoluta, aunque en el partido defienden que tienen una "mayoría solvente" para gobernar en solitario. PP y Vox mantienen contactos diarios tanto en persona como por vía telefónica, pero insisten en que todas sus conversaciones se centran en las medidas y todavía no han hablado de la posibilidad de que los de Abascal obtengan un cargo, al menos por el momento.