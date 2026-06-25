El Congreso exige a Sánchez someterse a una cuestión de confianza con los votos de PP, Vox y Junts

En una votación que se ha entendido como una cuestión de confianza encubierta, el Congreso ha exigido a Pedro Sánchez que se someta justo a eso, a una cuestión de confianza, pero esta de verdad, con carácter vinculante. El PP, que ya usó ayer su mayoría absoluta en el Senado, a la que solo se sumó Vox, para reclamar elecciones generales, ha logrado este jueves el apoyo nuevamente de los ultras y, en este caso, de Junts y Coalición Canaria, para aprobar una moción en la que piden al presidente del Gobierno que compruebe si mantiene la confianza de la Cámara Baja y le exige su dimisión. Los populares han celebrado el éxito de su iniciativa al grito de "¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!", que la bancada socialista ha trata de cubrir con un sonoro aplauso por las tres leyes aprobadas en este pleno.

Tras el polémico veto de la pasada semana, cuando PSOE y Sumar, con mayoría en la Mesa del Congreso, vetaron dos iniciativas -de PP y de Junts- en las que se pedía la convocatoria de los comicios, los populares lograron colar en otro texto la petición de una cuestión de confianza. "El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa", reza el texto aprobado.

Y no solo eso. La misma mayoría, salvo una abstención de Coalición Canaria, ha logrado que el Congreso considere que "la acumulación de investigaciones sobre casos de corrupción que tiene como protagosnistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente Pedro Sánchez exige que su asunción de responsabilidades se produzca en forma de dimisión". No obstante, ni la moción ni el voto a favor de una mayoría en la Cámara Baja es vinculante, aunque sí materializa una mayoría clara en contra del jefe del Ejecutivo.