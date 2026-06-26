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Renuncia

Dimite el coordinador autonómico de Podemos en Asturias por motivos personales

Diego Ruiz de la Peña ha presentado su renuncia aludiendo a una cuestión de "salud familiar" y a la necesidad de "dedicarle el tiempo y el acompañamiento que merece"

Diego Ruiz de la Peña.

Diego Ruiz de la Peña.

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EFE

Oviedo

El coordinador autonómico de Podemos Asturies, Diego Ruiz de la Peña, ha presentado este viernes su dimisión por motivos personales tras casi dos años y medio al frente de la formación morada, según ha informado el partido en un comunicado.

Ruiz de la Peña ha dirigido un comunicado a la militancia en el que atribuye su decisión, tomada "tras meses de reflexión", a "motivos personales de salud familiar" y a la necesidad de "dedicarle el tiempo y el acompañamiento que merece" a dicha situación.

Portavoz de Podemos Llanes, De la Peña fue el candidato apoyado por la dirección nacional liderada por Ione Belarra y ganó las primarias del partido en febrero de 2024 frente a Olga Blanco, aspirante del sector crítico.

Este proceso de elección se celebró después de que la dirección nacional excluyera de las listas de candidatos que podían optar a las primarias a la única diputada de Podemos Asturies, Covadonga Tomé, objeto de un expediente de expulsión del partido que la llevó a su actual condición de parlamentaria del Grupo Mixto en el Parlamento asturiano.

En un balance de su etapa al frente de Podemos Asturies, Ruiz de la Peña se ha referido a las "dificultades organizativas y políticas" existentes a su llegada y ha agradecido a la dirección autonómica su "enorme capacidad de trabajo, lealtad y compromiso, especialmente en los momentos más difíciles", así como a Ione Belarra su "empatía y cariño".

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Ante la marcha de su coordinador autonómico, el partido designará un "equipo técnico" que dirigirá temporalmente la formación en Asturias hasta la celebración de primarias.

Fuente: El Periódico

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