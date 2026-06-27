POLÍTICA
La derogación masiva de Vox: pide el fin de la reforma laboral, las leyes de igualdad, vivienda o el registro horario
En su plan de desregulación, el partido de Santiago Abascal propone derogar tres normas por cada una nueva
Redacción
Vox plantea un derrumbe legislativo. El partido de Santiago Abascal propone una derogación masiva de leyes del actual Gobierno, que van desde el ámbito laboral y económico al más ideológico, como la ley de igualdad o de cambio climático. En un documento publicado este sábado, el partido aboga por la "desregulación", planteando el fin de al menos una decena de leyes y normas bajo el argumento de acabar con la burocracia institucional.
El partido derechista cree que acumular leyes y normativas, "hiperregulación" en su lenguaje, lastra la prosperidad de familias, empresas y trabajadores y supone un coste de 90.000 millones de euros anuales, por lo que apuesta por derogar leyes, devolver competencias al Estado para armonizar reglas, eliminar obligaciones que entiende ideológicas o innecesarias y simplificar la vida de ciudadanos, empresas y autónomos.
Vox se impone como obligación derogar tres normas por cada una nueva, que debe ser "lo menos restrictiva y costosa posible", y entre las que quiere eliminar figuran las de vivienda, cambio climático, reforma laboral, igualdad y LGTBI en empresas, residuos, movilidad sostenible y atención a la clientela, entre otras.
Además pretende reformar leyes fiscales, industriales, de suelo, edificación, educación ambiental, sector eléctrico y de protección de datos, así como revisar toda la normativa de protección social para anteponer a los españoles - "prioridad nacional" - y limitar la inmigración.
La propuesta también atañe a la normativa europea, exigiendo la reforma o eliminación de una ampliua serie de cuestiones: desde el pacto verde, acuerdos comerciales, directivas de sostenibilidad, eficiencia energética hasta los permisos de trabajo para extranjeros.
Vox identifica como prioritaria la supresión de estas normas de carácter estatal:
- La ley de vivienda
- Ley de cambio climático y transición energética.
- La reforma laboral.
- La ley que regula el régimen de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero.
- La Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- La de movilidad sostenible.
- Ley de igualdad.
- Fin de la obligación de cita previa en la Administración.
- Fin del 'gold-plating': no se añaden exigencias adicionales a las que impone la normativa europea.
- Implantación de la Inteligencia Artificial masiva para "liberar al funcionario de tareas repetitivas" y emitir resoluciones automáticas
- Derogación de la reforma laboral.
- Derogación de planes obligatorios para empresas en materia de igualdad, LGTBI.
- Eliminar los protocoolos de desconexión digital y movilidad sostenible obligatorios.
- Eliminar las obligaciones vinculadas a las empresas de a partir de 50 empleados.
- Eliminar las particularidades autonómicas -obligaciones lingüísticas, por ejemplo- en los etiquetados y envasados.
- Fin del registro horario obligatorio universal.
- Desregularizar las promociones, rebajas y campañas comerciales.
- Fin de la doble licencia comercial y armonización del etiquetado y envasado.
- Apostar por la soberanía energética y, en especial, por la energía nuclear.
- Eliminar trabas a la inversión en redes eléctricas y acelerar la tramitación de infraestructuras.
- Tramitación "exprés" para almacenamiento energético y bombeo hidráulico.
- Mejor gestión del agua, priorizando la interconexión de cuencas.
- Una sola evaluación ambiental por proyecto, con plazo cerrado y consecuencias para la administración si incumple.
- Actualización de ley de industria y eliminación de duplicidades y exigencias medioambientales "innecesarias".
- Derogación de la ley de viviendas y otras normativas que dificulten la construcción y el acceso a la vivienda.
- Simplificación de trámites urbanísticos.
- Reducción de impuestos y cargas administrativas.
Los de Abascal miran también a Bruselas y se comprometen a pedir a la Unión Europea la reforma de buena parte de sus normas, entre ellos plantean las siguientes medidas.
- Revisión de toda la normativa agrícola y ganadera: PAC, cuaderno digital, riego, fitosanitarios, bienestar animal, incluyendo los acuerdos con Mercosur y con Marruecos, la regulación de plaguicidas y productos fitosanitarios y la de la PAC.
- El reglamento sobre inteligencia artificial.
- Llevar la degulación en materia de protección de datos a "mínimos", para que la Agencia Española de Protección de Datos deje de ser "una máquina sancionadora".
Fuente: El Periódico
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