Congreso del PP catalán
Feijóo pide a Junts que sea "responsable" para "apretar el botón" de las elecciones: "Nos jugamos la democracia"
El líder de los populares escenifica la paz sellada con Fernández en el cónclave catalán: "El cambio no puede llegar sin Cataluña, ni contra ella"
Gisela Boada
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha viajado a Barcelona este sábado para arropar a Alejandro Fernández como recien reelegido líder del partido en Cataluña, en un congreso que ha servido para dejar la formación a punto para el próximo ciclo electoral, con la mirada puesta en las próximas elecciones generales. "El cambio no puede llegar sin Cataluña, ni tampoco contra ella", ha declarado Feijóo en el discurso de clausura de un cónclave que ha servido para constatar que la sintonía entre Génova y Barcelona es ahora, tras años de disputas, más fuerte que nunca.
El jefe de la oposición ha pedido a los populares catalanes que trabajen para convertirse en la "llave" que eche a Pedro Sánchez de la Moncloa con un buen resultado en las cuatro provincias catalanas. Feijóo ha fijado como objetivo alcanzar los 12 diputados en el Congreso, una hazaña que logró José María Aznar en su mayoría absoluta del año 2000 y en la que se inspira el actual presidente del PP. "No voy a tratar nunca a los catalanes como moneda de cambio, no confundiré problemas reales con ficticios, no responderé a sus necesidades ni por chantaje ni por colisión; trabajaré por Cataluña con convicción y por compromiso", ha dicho Feijóo, frente a la plana mayor del PPC, recien renovada.
Sus planes de futuro, sin embargo, no quieren esperar a 2027, cuando está previsto que se celebren las elecciones generales, sino que Feijóo mantiene viva la esperanza de desalojar a Sánchez antes y forzar un adelanto electoral para el que necesita los votos de Junts. Los de Carles Puigdemont siguen oponiéndose a apoyar una moción de censura, aun cuando esta misma semana han dado sus votos a una moción del PP en el Congreso que pedía disolver las Cortes. "Apretar el botón que las convoca sería mejor y bastante más responsable", ha espetado Feijóo a los posconvergentes. Y ha avisado: "En las próximas elecciones nos jugamos la democracia".
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Fuente: El Periódico
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