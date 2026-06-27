Comité federal del PSOE
Page se queda solo pidiendo elecciones anticipadas a Sánchez: "España entera se pregunta cuándo"
La mayoría de barones hacen una defensa acérrima de la continuidad del presidente y líder del PSOE frente a PP y Vox: "La gente nos pide que aguantemos"
Sara González
Como era previsible y se daba ya por descontado, el presidente de Castilla-La Mancha ha sido la única voz discordante de un comité federal diseñado para volver a aupar a Pedro Sánchez en el peor momento del PSOE. Emiliano García-Page se ha quedado solo a las puertas de la sede de Ferraz pidiendo unas elecciones anticipadas que, en su opinión, deberían haberse celebrado ya hace un año: "España entera se pregunta cuándo, es necesario anteponer los intereses del país a los propios". Una apuesta que ha sonado a prédica en el desierto mientras el resto de barones han cerrado filas con la resistencia del presidente y secretario general del partido frente a PP y Vox.
Page se ha recreado en las críticas a Sánchez justo antes del comité federal, donde espera, ha dicho, que se "haga autocrítica" y se "exijan responsabilidades" por todos los escándalos judiciales que cercan al PSOE. "El único muro que vale la pena levantar es contra la corrupción". Page ha dicho a la entrada del cónclave que espera "claridad" y "respuestas", además de garantías de que el partido no va acabar imputado. "Sería terrorífico", ha anticipado.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El pirotécnico de Pibierzo admite tras la polémica de la Palmera de Hogueras: “He podido fallar en altura y ángulo”
- Otro caso 'Fnac' en Alicante: el restaurante que anuncia su despedida tras no poder asumir el nuevo alquiler
- La pasarela peatonal que unirá el paseo del dique de Levante con el centro de ocio de Torrevieja se termina en noviembre
- El meteorólogo Samuel Biener advierte sobre el Mediterráneo: “Podríamos alcanzar en Alicante temperaturas de 30 grados en el mar”
- Dos restaurantes de Alicante, entre los mejores de España para comer por menos de 100 euros
- Benidorm estrena su primera piscina suspendida con la inauguración oficial de Villa España Hotel
- Fuegos artificiales en Alicante: los mejores sitios para verlos esta noche
- La Generalitat incluye la incineración de basura en todos los vertederos de la provincia en la revisión del Plan Integral de Residuos