Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor y trabajoFuegos artificialesCiberpederasta detenidoCoso multicolorEntrevista a NachDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

En Madrid

Un centenar de personas protestan frente al CGPJ contra el "golpe judicial" al Gobierno

Los asistentes han coreado consignas como "el golpe judicial lo vamos a parar" o "dónde está el dinero de Aldama".

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta movilización ciudadana se convoca bajo el lema &quot;Es hora de salir a decirles 'BASTA YA', al poder judicial y al PP, por tenerlo politizado&quot; para manifestar el rechazo de los asistentes a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en el caso que afecta a Begoña Gómez, denunciando lo que consideran una instrumentalización de los tribunales con fines políticos. Jesús Hellín / Europa Press 29/06/2026. JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press;Concentración frente al CGPJ contra el juez Peinado y la politización de la justicia;

Concentración contra el juez Peinado frente a la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 29 de junio de 2026, en Madrid (España). Esta movilización ciudadana se convoca bajo el lema "Es hora de salir a decirles 'BASTA YA', al poder judicial y al PP, por tenerlo politizado" para manifestar el rechazo de los asistentes a la instrucción del juez Juan Carlos Peinado en el caso que afecta a Begoña Gómez, denunciando lo que consideran una instrumentalización de los tribunales con fines políticos. Jesús Hellín / Europa Press 29/06/2026. JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 / Europa Press;Concentración frente al CGPJ contra el juez Peinado y la politización de la justicia; / "Jesús Hellín " / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado este lunes frente a las puertas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en defensa de una justicia independiente y en contra de lo que consideran un "golpe judicial" contra el Gobierno promovido en las diferentes causas judiciales que afectan al entorno del presidente, Pedro Sánchez, y al PSOE.

Con el lema 'La justicia no puede ser ciega ni partidista, ha de ser justa e independiente', en torno a un centenar de personas se han reunido frente a la sede del CGPJ, en la calle Marqués de la Ensenada de Madrid, convocadas por la Asociación en Defensa de lo Público y Pensiones (Adeppu).

Noticias relacionadas

Durante la protesta, celebrada a las 20.00 horas, los asistentes han coreado consignas como "el golpe judicial lo vamos a parar" o "dónde está el dinero de Aldama".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents