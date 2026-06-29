DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

Caso Zapatero En concreto, Calama ofrece la personación en la pieza separada en la que se investigan presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública relacionados con el hallazgo de joyas de alta gama que fueron tasadas en 1,3 millones de euros, encontradas en el despacho del expresidente. Los hechos revelan un supuesto "perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal". Más información

La UCO documenta "la arbitrariedad" en las adjudicaciones al empresario imputado en el caso Begoña Gómez Un nuevo informe conocido de la UCO de la Guardia Civil documenta, gracias a los correos electrónicos,"la manipulación" en las adjudicaciones al empresario imputado en el caso Begoña Gómez

El juez ofrece a Hacienda personarse contra Zapatero por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Goobierno José Luis Rodríguez Zapetero, José Luis Calama, ofrece a Hacienda personarse contra él por el posible delito fiscal y contrabando en las joyas

Exjefes de la UCO, ante el juez El juez del caso Leire toma declaración como testigos a los exjefes de la UCO que supuestamente recibieron presiones para ponerse de perfil en las investigaciones. Se trata de los exjefes de esta unidad del Instituto Armado, Rafael Yuste y Alfonso López Malo. Además, también están citados el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, Leonardo Sánchez, y Antonio Cortés, general responsable de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad

Las asociaciones que integran la acusación popular reivindican su papel en las causas contra el Gobierno de Sánchez Las organizaciones HazteOír y Iustitia Europa, que ejercen la acción popular en las causas abiertas contra el entorno del presidente Pedro Sánchez y el PSOE han defendido jueves su papel en el actual ordenamiento jurídico y han alertado de la intención del Gobierno de buscar la limitación de sus actuaciones. Estas manifestaciones las realizaron en una conferencia celebrada en un hotel madrileño en el que lograron reunir más de un centenar de personas. Iuistitia Europa y HazteOír están personadas en las causas Koldo, Zapatero, Leire o Sepi

Zapatero pidió cambiar vuelos para no coincidir con Nogueras en su primera cita con Puigdemont: "Viaje gafado" José Luis Rodríguez Zapatero fue el elegido por Pedro Sánchez en septiembre para ser el nuevo interlocutor de Junts y reunirse periódicamente fuera de España con su líder, Carles Puigdemont, tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE por su imputación en el caso Koldo. El expresidente socialista guardó todas las precauciones para evitar que se desvelara el encuentro, y llegó a pedir cambios en los vuelos para no coincidir en el mismo avión que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el vuelo que le llevó de Madrid a Bruselas el pasado 18 de septiembre. El principal recelo era que la reunión fuera descubierta. "El riesgo de ir juntos y que se se sepa que va a haber reunión es del 80%", trasladó Zapatero a su secretaria, Gertrudis Alcázar, según los mensajes incorporados a la causa judicial y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El objetivo se cumplió y la cita no se conoció hasta un día después de celebrarse. Más información, aquí:

Zapatero pidió cambiar vuelos para no coincidir con Nogueras en su primera cita con Puigdemont: "Viaje gafado" José Luis Rodríguez Zapatero fue el elegido por Pedro Sánchez en septiembre para ser el nuevo interlocutor de Junts y reunirse periódicamente fuera de España con su líder, Carles Puigdemont, tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE por su imputación en el caso Koldo. El expresidente socialista guardó todas las precauciones para evitar que se desvelara el encuentro, y llegó a pedir cambios en los vuelos para no coincidir en el mismo avión que la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en el vuelo que le llevó de Madrid a Bruselas el pasado 18 de septiembre. El principal recelo era que la reunión fuera descubierta. "El riesgo de ir juntos y que se se sepa que va a haber reunión es del 80%", trasladó Zapatero a su secretaria, Gertrudis Alcázar, según los mensajes incorporados a la causa judicial y a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El objetivo se cumplió y la cita no se conoció hasta un día después de celebrarse. Más información, aquí:

Sumar critica la falta de propuestas de Sánchez y pide una auditoría interna del PSOE "No podemos seguir con estas sorpresas", advierten desde el socio minoritario de Gobierno Sumar carga contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por su comparecencia este miércoles dedicada a los casos de corrupción.Una cita que no cumplió las expectativas del socio minoritario de Gobierno, que lamenta la falta de "medidas" y de "contenido". Además, ha reclamado al PSOE hacer una "auditoría interna" para conocer los detalles de lo sucedido en la formación y evitar "sorpresas".

El Consejo de Ministros aprobará en julio el plan anticorrupción que presentó Sánchez hace un año El Gobierno prevé aprobar definitivamente en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de Integridad Pública que recoge la mayoría de medidas del plan anticorrupción presentado por Pedro Sánchez hace ahora un año. “Este mes de julio”, avanzan fuentes del Ejecutivo, con la intención de arrancar así su tramitación parlamentaria tras el parón estival. El anteproyecto se aprobó en primera vuelta el pasado mes de febrero, medio año después de su anuncio, coincidiendo con el terremoto provocado por los casos Ábalos y Cerdán, incluyendo la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE. El objetivo ahora es acelerar el plan y dejar la pelota en el tejado del Congreso, ante la presión de los socios por la falta de explicaciones y acciones concretas del jefe del Ejecutivo tras la intensificación del cerco judicial sobre el PSOE y el Gobierno. Los socialistas justifican los retrasos por no tener los apoyos garantizados en el Congreso y ponen como ejemplo la ley para endurecer la regulación de los lobbies, que está bloqueada ante la falta de mayoría. Más información, aquí: