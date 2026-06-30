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La Guardia Civil registra el Ayuntamiento malagueño de Frigiliana en una investigación sobre malversación y prevaricación

Agentes de la Comandancia de Málaga se han presentado a primera hora de la mañana en las dependencias municipales para obtener información sobre la causa, aunque de momento no han trascendido detenciones ni personas implicadas

Imagen de archivo de Frigiliana.

Imagen de archivo de Frigiliana.

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Jose Torres

La Guardia Civil se ha presentado a primera de la mañana de este martes en dependencias del Ayuntamiento de Frigiliana, en Málaga, en unas actuaciones que giran en torno a los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, según han confirmado a La Opinión de Málaga fuentes del instituto armado. Agentes de la Comandancia de Málaga han acudido a las dependencias municipales requiriendo información, aunque de momento no ha trascendido los hechos concretos que se investigan ni las personas que podrían estar implicadas.

El Ayuntamiento de Frigiliana está gobernado actualmente por el PSOE, que suma siete concejales por los tres que corresponden al PP y uno a Por mi pueblo. El alcalde es Alejandro Herrero.

Fuente: La Opinión de Málaga

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