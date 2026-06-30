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El Gobierno anuncia cuatro nuevos vestigios que deben retirarse por "exaltación de la dictadura franquista"

En Almería, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y Majadahonda (Madrid)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la presentación de nuevos vestigios contrarios a la Memoria Democrática, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 30 de junio de 2026, en Madrid.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la presentación de nuevos vestigios contrarios a la Memoria Democrática, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a 30 de junio de 2026, en Madrid. / Diego Radamés - Europa Press

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Servimedia

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, presentó este martes los nuevos vestigios que entrarán a formar parte del catálogo de símbolos y elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática debido a que constituyen expresiones de "exaltación de la dictadura franquista" y otros movimientos fascistas europeos.

Durante este acto, Torres afirmó que se han incluido en el catálogo cuatro nuevos vestigios franquistas: el Monumento a la victoria en Santa Cruz de Tenerife, el Monumento a los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid) y las inscripciones en honor a Primo de Rivera en Murcia y en la catedral de Almería.

Los monumentos incluidos en el catálogo y, por tanto, que se retirarán en un futuro cercano "no tienen valores arquitectónicos ni artísticos". Defendió que su retirada o su cambio de significado "es importante en defensa de la memoria" y para "no seguir ensalzando emblemas de la dictadura que se fueron construyendo durante años en distintos lugares de nuestro país".

Además, recalcó que "retirar estos vestigios es responder a la no repetición, a la corrupción, a la inmoralidad y a la verdad", también es "una garantía para que las naciones más jóvenes le den espacio público que no esté presidido por símbolos contrarios a la democracia".

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También responde al "cumplimiento de la ley" y son "pasos decisivos" para que se deje de tener "ese efecto de protección de esos monumentos" franquistas. Con este añadido, ya son siete los estigios recogidos en el catálogo a los que "se van a ir sumando otros" concebidos públicamente como "un monumento a Franco" y al "fascismo europeo".

Fuente: El Periódico

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