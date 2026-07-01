El juez llama como testigo al 'número dos' de García Ortiz por su reunión con Leire Díez para valorar si cita al exfiscal general

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado el próximo 15 de julio al fiscal que fue mano derecha de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado y a otra miembro de su equipo en calidad de testigos, en el marco de la investigación que lleva a cabo contra la trama que presuntamente buscaba boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno. De lo que manifiesten dependerá la citación del propio exfiscal general, cuya comparecencia han pedido las acusaciones populares bajo la dirección letrada del PP.

Los citados son Diego Villafañe y Beatriz López Pesquera. Según admitió la propia Fiscalía General por escrito ante el juez, García Ortiz fue informado del contenido de dos reuniones que ambos mantuvieron con uno de los abogados de la trama, Jacobo Teijelo, que estuvo acompañado en estos encuentros por la exmilitante socialista Leire Díez.

En su resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se da cuenta de la petición de las acusaciones populares en relación con la participación de Villafañe, "en su condición de entonces Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica, en al menos dos reuniones con Don Jacobo Teijelo Casanova" el 6 de marzo de 2025.

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato / Eduardo Parra - Europa Press

Las acusaciones también pidieron la citación del jefe de seguridad de la sede de la Fiscalía, en la calle Fortuny de Madrid que reconoció que "no existe un registro oficial de visitas que permita verificar las entradas y salidas al edificio". No obstante, de momento únicamente llama a los dos fiscales presentes en las reuniones.

"En cuanto a la petición de toma de declaración de Doña Ana Isabel García León, del Jefe de Seguridad de la Sede de La Fiscalía de la Calle Fortuny y de Don Álvaro García Ortiz, una vez se conozca el resultado de las anteriores testificales, se acordará si fueran precisas", agrega la providencia.

Según la información que hizo llegar al juzgado la institución dirigida por Teresa Peramato, actual fiscal general del Estado, ni los encuentros constan en el registro de visitas ni se llevó a cabo actuación alguna como consecuencia de los mismos.

El abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, en su llegada a la Audiencia Nacional, a 25 de junio de 2026, en Madrid. / Eduardo Parra - Europa Press

En la primera de las reuniones, con fecha de 6 de marzo del año pasado, el abogado del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y la supuesta "fontanera" del PSOE informaron de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante". Un poco después, en una fecha no determinada de finales del mes de marzo o principios del mes de abril de 2025, Villafañe se volvió a reunir con Teijelo y el abogado "informó de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos", que la nota informativa emitida por la Fiscalía o concreta.

Según la información hecha pública por la Fiscalía General, el abogado Teijelo estuvo acompañado en ambas reuniones "de una mujer que tuvo una intervención menor y fue presentada como una compañera de despacho del letrado" y que sería identificada posteriormente por los medios de comunicación como Leire Díez.