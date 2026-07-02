Ayuso cierra el curso en la Asamblea de Madrid con la aprobación de su ley del concebido no nacido

"Creo que es una noticia muy bonita, porque esto va a favor de la vida y de aquellas personas que están esperando a un bebé. Y ese bebé cuenta". Con esas palabras se refería ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la aprobación hoy de una de las leyes en las que más empeño ha puesto, la que reconoce al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar a efectos de que estas puedan beneficiarse de las medidas de ayuda a la familia. Una iniciativa con la que la presidenta madrileña cierra el curso en la Asamblea de Madrid fuera de plazo. La norma debería haberse aprobado hace dos semanas, pero el Gobierno regional tuvo que retirarla por defectos formales, lo que obligó a convocar el Pleno extraordinario de hoy, la Asamblea cierra el periodo de sesiones en junio.

En esencia, lo que establece la ley es un reconocimiento general de la asimilación del concebido no nacido al hijo ya nacido que precisará de concretarse en desarrollos reglamentarios y, de manera específica, la asimilación a la condición de familia numerosa cuando el concebido vaya a ser el tercer hijo. Para acreditar el embarazo bastará un informe médico emitido en el plazo de los cinco días anteriores a la solicitud de la ayuda y, con carácter general, no se considerará un periodo mínimo de gestación, aunque sí se establece un mínimo de 14 semanas en el caso de solicitud de ayudas económicas y para la asimilación a la condición de familia numerosa.

El concebido no nacido tendrá de esta forma la consideración de nacido a efectos de acceder a ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar, entre las que desde el Gobierno regional se destacan las becas para el estudio de Bachillerato, para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, de comedor escolar, abono transportes o al alquiler joven.

Madrid se convertirá de esta forma en la primera comunidad autónoma que reconoce al concebido no nacido con carácter general. En Galicia existe legislación en este sentido, pero exclusivamente referida a la consideración de la unidad familiar como familia numerosa. Es un aspecto que subrayan en el entorno de Ayuso, en el que se da especial peso a una ley con fuerte componente simbólico. Prueba de la importancia que el Gobierno regional y la propia presidenta le confieren es que será uno de los primeros espadas del Gripo Parlamentario Popular, Alfonso Serrano, quien intervenga en el debate de hoy.

Desde la oposición se rebaja el impacto práctico que tendrá la norma y se insiste, en cambio, en su fuerte carga ideológica. "El concebido no nacido ya tiene cierta protección por parte de las leyes y ya era considerado para cuestiones como solicitar plaza en una escuela infantil durante el embarazo, es algo a lo que jamás hemos puesto ninguna objeción", señala la diputada socialista Lorena Morales. "Pero lo que se quiere ahora es elevar a categoría jurídica general, o sea, otorgar personalidad jurídica, al concebido no nacido, que es algo que va en contra directamente del Código Civil y de la propia ciencia".

A su juicio, la iniciativa pretende "ir un paso más en la erosión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres" y responde a la pretensión de Ayuso de "querer adelantar a Vox por la derecha". De hecho, señala la coincidencia de que el Consejo de Gobierno diera luz verde al proyecto de ley justamente el pasado 3 de junio, tres días antes de la llegada del papa León XIV a Madrid. "Lo que necesitan las familias para decidir si quieren tener o no más hijos no es esta ley, sino que se garantice el bienestar de esas mujeres y de esos niños y niñas. Si le preocuparan tanto las mujeres y las madres lo primero que tendríamos en esta comunidad sería una ley de igualdad, que somos la anomalía en este país, la única región que no la tiene".

"El concebido sí nacido"

También rechazan la ley desde Más Madrid, grupo que defiende poner el acento en el "concebido sí nacido". La formación ha presentado una quincena de enmiendas de adición, desde la climatización de los colegios al comedor universal, la reducción de ratios, la incorporación de más pediatras o la equiparación de las familias monoparentales a las familias numerosas a efectos de acceso a ayudas. "El PP no las va a aceptar en un millón de años, pero si las aceptaran, yo acepto el carnet de familia numerosa adelantado unos meses", ironiza su diputada Marta Carmona.

"En realidad solo va a tener efecto para el reconocimiento adelantado de familia numerosa, casi todo lo que viene en la ley son cosas que ya se hacen", prosigue. "Para eso no hacía falta una ley". Por eso entiende que no se trata más que de un intento de marcar agenda en la batalla cultural. "Periódicamente Ayuso necesita hacer algo que le sirva para su batallita ideológica y cada dos o tres meses salen con alguna rebotadera de estas". Eso explicaría también, en su opinión, la precipitación en la tramitación, Carmona habla directamente de "chapuza", que obligó a retirarla en un primer momento y a convocar un Pleno extraordinario con el único punto en el orden del día de su aprobación.

En Vox, por su parte, no han querido desvelar el sentido del voto hasta el debate. Desde el partido de ultraderecha se entiende que la ley debe ir más allá y reconocer al concebido no nacido "como una realidad humana merecedora de protección específica desde el momento de la concepción hasta su muerte natural" y la Comunidad de Madrid debe orientar sus políticas públicas "a la defensa de su vida, integridad y desarrollo".

También se plantea suprimir el requisito de la semana 14 de gestación para optar a las ayudas de carácter económico o a efectos de la asimilación a familia numerosa. Y se sugiere añadir al texto una disposición adicional tercera para que las convocatorias de ayudas, subvenciones, prestaciones económicas y programas de apoyo a la maternidad, natalidad y familia financiados por la Comunidad de Madrid se inspiren "en el principio de prioridad nacional".

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Desde el Gobierno regional se insiste en el mensaje de que se trata de una ley "a favor de la vida y en apoyo a las familias". "¿Quién puede estar en contra de una ley que apoya a las familias y de una ley que apoya la vida?", se preguntaba ayer el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín. "No va en contra de nadie, va a favor de a favor de la vida, a favor de las personas y a favor de las propias familias y nos convertiríamos en la primera comunidad autónoma en tener una ley que reconoce con carácter general al concebido no nacido".

Fuente: El Periódico de España