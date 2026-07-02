Hombre latino, de menos de 45 años y residente en Madrid o Barcelona: el perfil del inmigrante que ha solicitado su regularización

Los casi 1,2 millones de extranjeros que se han apuntado a la regularización extraordinaria abierta por el Gobierno son en su mayor parte hombres (57%), tienen menos de 45 años (81%) y son latinos (67%). Además, la mayoría de ellos tienen estudios postobligatorios, Bachillerato, FP o estudios universitarios. Estos datos han sido facilitados hoy por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Casi todos ellos trabajaban ya desde hace tiempo en España, pero sin derechos y sin obligaciones, como argumenta el Ejecutivo. En total, se han apuntado al proceso de regularización 1.174.968 personas, la gran mayoría de ellas en las provincias de Madrid y Barcelona, donde ya vivían.

Por edades, el grupo más numeroso es el de personas entre 25 a 34 años, que representan el 31,3% del total; seguidos por quienes tienen entre 35 y 44 años (21,6%) y entre 16 y 24 años (17%). Seis de cada diez solicitantes (59,4%) tienen menos de 34 años. “La mayoría de los solicitantes se van a incorporar a nuestro mercado laboral en sectores estratégicos y esenciales, contribuyendo a la prosperidad compartida de nuestro país”, ha señalado Cancela.

Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 25,9% del total; seguida de Marruecos (13,3%); Venezuela (11,8%); Perú (8,8%), y Honduras (4,9%). Dos de cada tres solicitantes proceden de Latinoamérica, mientras que el 22,9% es de origen africano y un 8,3%, de Asia.

Cataluña es la comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes (257.602), seguida de la Comunidad de Madrid (202.424), la Comunidad Valenciana (167.286) y Andalucía (161.557). Después están Castilla-La Mancha, País Vasco, Murcia, Castilla y León, Galicia y Canarias.

El 83,2% de los solicitantes han tramitado su solicitud por vía telemática, mientras el 16,8% (casi 200.000) lo han hecho de forma presencial en las 448 oficinas habilitadas en toda España por Correos, las oficinas de la Seguridad Social y los departamentos de Extranjería.

A 30 de junio, ya se han afiliado 159.097 nuevas personas a la Seguridad Social, pagando sus impuestos y sus cotizaciones como fruto de este proceso.

Noticias relacionadas

El proceso llega contra la tendencia marcada por la Unión Europea y la mayoría de los estados occidentales, con la entrada en vigor el pasado 12 de junio del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA), el primer marco legislativo a nivel comunitario que endurece los requisitos de entrada de migrantes al Viejo Continente.