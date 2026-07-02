Investidura
Montero tilda de "vergonzoso" el pacto PP-Vox: "Por primera vez desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un Gobierno andaluz"
La líder del PSOE reprocha el "oscurantismo" de un pacto que "se ha fraguado en Madrid" y del que ni siquiera conocían el contenido a la hora de la votación
P. G.
"Un fraude absoluto de investidura". La portavoz del grupo socialista en el Parlamento andaluz y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, tildó de "fraude" el debate de investidura del presidente andaluz en funciones y candidato a la reelección por el PP, Juanma Moreno, y ha lamentado el "oscurantismo" de su acuerdo con Vox. Se quejaba la secretaria general de los socialistas andaluces de ir a ciegas al salón de plenos que, finalmente, ha votado mayoriamente a favor del candidato del PP.
"No conocemos los extremos en los que, por primera vez en la historia de Andalucía desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un Gobierno andaluz", ha aseverado Montero a los medios antes del inicio de la votación. Para la líder del PSOE-A, el presidente en funciones, el pasado lunes, presentó en su discurso "una propuesta de gobierno en solitario" y este jueves hay sobre la mesa un acuerdo con Vox "doblemente vergonzante por ese oscurantismo", que "habla muy mal de la calidad democrática" con la que "empieza esta andadura este Gobierno". Además, ha añadido Montero, "es un pacto que se ha fraguado en Madrid". El pacto, rubricado ante los medios minutos antes de la sesión plenaria, cuenta con 150 medidas entre rebajas fiscales, inmigración, sanidad o agricultura
Además, la dirigente socialista ha afeado haberse enterado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, esta mañana que había acuerdo con Vox en Andalucía. "Han querido apurar hasta el último minuto para que ni siquiera los portavoces de otros grupos podamos valorar el resultado de ese acuerdo", ha añadido Montero. Es un acuerdo "de la vergüenza", según Montero, quien, sin negar legitimidad al Gobierno que pueda resultar del pacto entre PP y Vox, ha asegurado que "Andalucía merece más".
Para Montero, es "una vergüenza como no ha habido en otras comunidades autónomas" con pactos de gobierno entre PP y Vox, en las que, "antes de la votación, con tiempo suficiente, se ha conocido la letra pequeña de este acuerdo". Ha incidido en la petición del grupo socialista para que hubiera un turno de intervención, "por corto que fuera", para los grupos políticos antes de la votación de este jueves, después de que en la primera, el pasado martes, Moreno no lograra los apoyos suficientes para ser investido presidente.
Fuente: El Correo de Andalucía
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