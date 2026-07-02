Juanma Moreno pacta su gobierno de coalición: Vox tendrá una vicepresidencia y una macroconsejería

Juanma Moreno gobernará con Vox. El presidente andaluz ha cedido como ha ocurrido en otras comunidades y finalmente dejará a la formación de Santiago Abascal entrar en San Telmo. Aunque lo hará en menor medida ya que en este caso sólo cederá una consejería con rango de vicepresidencia frente a las tres que reclamaba el partido liderado por Manuel Gavira. Eso sí, será una macroconsejería con competencias de tanto peso político como Turismo, Justicia o Administración Local.

Juanma Moreno repite de esta forma una estructura similar a la que mantuvo en el primer gobierno de coalición con Ciudadanos aunque con perfiles políticos muy distintos. Nada tienen que ver en este sentido la figura de Juan Marín con la de Manuel Gavira.

El resto del gobierno no se ha concretado, aunque el presidente andaluz sí ha aclarado que mantendrá el mismo número de consejerías y una estructura, por tanto, similar y continuista. No obstante, habrá cambios profundos que afectarán además a dos consejeros con un importante peso en el Ejecutivo autonómico: el malagueño Arturo Bernal y el cordobés José Antonio Nieto.

El presidente andaluz ha conseguido salvar del acuerdo las competencias en políticas sociales, migración o igualdad pero ha cedido dos ámbitos de enorme relevancia en su gestión. Por un lado, el turismo, el gran motor económico de Andalucía y con un enorme peso en la vida ciudadana y la actividad empresarial. Y, por otro, la Justicia y la Administración Local, ámbitos en los que Nieto había conseguido hacer valer su capacidad de diálogo y entendimiento con colectivos profesionales.

Modelo como Extremadura, Castilla y León o Aragón

El presidente del PP-A no ha conseguido hacer valer sus resultados en las elecciones del 17M como había reivindicado. Con 53 diputados (a dos de la mayoría absoluta) y 30 puntos de diferencia con Vox tendrá que asumir la entrada de la formación de Santiago Abascal que había querido evitar desde la convocatoria electoral.

"La dinámica parlamentaria nos lleva a llegar a acuerdos. Los ciudadanos mandan. Si hubieran querido una mayoría suficiente del PP hubieran votado de otra forma", justificó el presidente andaluz quien subrayó además que la entrada de Vox en el gobierno da "estabilidad": "Siempre he dicho que es muy importante que el partido socio esté en el gobierno. Porque es corresponsable de los objetivos para cuatro años. Los resultados nos hacían pensar que podíamos gobernar en solitario. Pero su presencia en el gobierno nos ayuda a integrar sus políticas", advirtió.

En cualquier caso, el guión de su tercera legislatura lo escribirá de la mano de una formación que basa su mensaje político en el rechazo a la inmigración y la vinculación de ésta con la seguridad; en el enfrentamiento con los sindicatos, en el cuestionamiento de la violencia de género, en el negacionismo del cambio climático o en la catalogación como "gasto superfluo" de cualquier medida de apoyo a los colectivos LGTBI o a las asociaciones en defensa de la igualdad de género.

Vox llevará la consejería de y tendrá una vicepresidencia con peso dentro del gobierno andaluz.

Extremadura, Aragón y Castilla y León

El modelo andaluz es diferente por tanto al de Extremadura, de María Guardiola. La líder popular superó varios meses de bloqueo tras quedarse a sólo cuatro escaños de la mayoría absoluta. Con una ruptura reciente con Vox a sus espaldas, tuvo que ceder una vicepresidencia de Desregulación, Servicios Sociales y Familia y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, además de un senador autonómico.

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En el caso de Castilla y León, Vox se quedó con Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y Cultura, Turismo y Deporte. Algo similar ocurrió en Aragón, donde consiguieron Servicios Sociales y Familia; Medio Ambiente y Turismo, y Agricultura, Ganadería y Alimentación, además de un senador por designación autonómica.

Fuente: El Correo de Andalucía